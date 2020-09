Tre av fire demokratiske velgere frykter krise: – Trodde aldri dette skulle bli aktuelt

Det går mot presidentvalg i USA, og demokratiske velgere frykter at Trump skal vinne valget. Samtidig er de redde for hva en potensiell Biden-seier kan medføre, skriver The Guardian.

Ifølge en undersøkelse gjennomført av Opinium Research frykter tre av fire demokratiske velgere at Donald Trump vil nekte å gå hvis Joe Biden skulle vinne valget. Biden-velgerne frykter at det vil kunne utløse en konstitusjonell krise. Per definisjon er en konstitusjonell krise en konflikt i funksjonen til regjeringen som grunnloven eller annen grunnleggende styringslov ikke er i stand til å løse.

(Saken fortsetter under bildet)

USAs president Donald Trump står foran Det hvite hus etter at han ble valgt som republikanernes representant for 2020. Foto: Carlos Barria / Reuters

Løfte fra Pentagon

Forrige uke ba to demokratiske kongressmedlemmer Pentagon om lovnad om at de skulle sørge for at en overførsel av makt skulle gå ryddig for seg. Forsvarssjef Mark Milley mener behovet for å stille spørsmålet er urovekkende.

– Det er et spørsmål som aldri før har vært aktuelt utenom under borgerkrigen, sier Milley til Washington Post.

Ifølge Milley har forsvaret som ordre å følge den lovmessige valgte presidentens ordre.

«Et rigget valg»

Nærmere halvparten av det amerikanske folk frykter at Trump vil nekte å gå. Hos Trump-velgere ligger tallet på 30 prosent, mens frykten ligger hos 75 prosent av Biden-velgerne. Til sammenligning frykter 41 prosent av Trump-velgerne at Biden skal gjøre det samme.

Trump har lenge sådd tvil i det amerikanske valgsystemet. I august hevdet han at «den eneste måten han kunne tape på var hvis valget var rigget». Ifølge The Guardian har dette medført at folket stiller seg mer tvilende til systemet. Opinium Researchs undersøkelse viser at tre av fem Trump-velgere frykter at valget er rigget, mens halvparten av Bidens velgere har samme bekymring.

Valgnatten

Et mulig scenario ble oppsummert i et nyhetsbrev publisert av det politiske medieselskapet Crooked Media, og omhandler den kommende valgnatten.

– På valgnatten vil vi potensielt sett kunne se resultater som lener seg i en klar retning av en Trump-seier, med forsinkelser i opptellingen av Biden-stemmer. Journalister må være forberedt på at Trump ved et slikt tilfelle, vil kunne annonsere seieren før alle stemmene er talt, skriver Crooked Media.

2002 amerikanske statsborgere fra forskjellige delstater, med varierende utdannelse og valgmønster deltok i Opiniums undersøkelse.