– Årsmøter er stevnemøter for et partis indre liv. Vi som fulgte dette på skjermen, ble vitne til diskusjon åpent, uten filter. Det var sterkt, sier Støre til NTB.

Han avviser likevel at det var et politisk gjørmebad som utspilte seg på fylkesårsmøtet i Trøndelag Arbeiderparti.

– Dette er noe som organisasjoner må igjennom noen ganger. De hadde en veldig god diskusjon om politiske saker. Det er det vi er til for – de menneskene vi skal stille opp for som ønsker at vi fremmer forslag som betyr noe i hverdagen deres, for jobben deres, for klimaet deres. Og så var det en tøff diskusjon på kultur og på dette med varslinger, oppsummerer Støre.

Partilederen erkjenner at ukultur i deler av partiorganisasjonen er noe som må tas på alvor.

Men Arbeiderpartiet har allerede tatt kraftig tak i problemene, mener han.

– Det er et tema på alle våre samlinger, alle våre møter, i all vår skolering og opplæring. Og det kommer til å fortsette med den styrken det fortjener, sier Støre.

– Vi er på vei ut av det, fastslår han.