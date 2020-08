Målinger: Støre må ha enten MDG eller Rødt om bord

Det viser et gjennomsnitt av de ni nasjonale målingene for august som nettstedet Poll of polls gjengir.

Med både MDG og Rødt om bord har de fem rødgrønne partiene til sammen 99 mandater på Stortinget.

Men uten de to minste partiene i rødgrønn leir, står Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre med 82 mandater.

Over sperregrensen

August-tallene bekrefter bildet av at både Rødt og MDG ser ut til å komme over sperregrensen på 4 prosents oppslutning i stortingsvalget om temmelig nøyaktig ett år.

Rødt får støtte fra 4,3 prosent av velgerne og åtte mandater, mens MDG får 5,1 prosents oppslutning og ni representanter på Stortinget. De to partiene har i dag hver sin representant.

For de øvrige partiene i rødgrønn leir er endringene små.

Arbeiderpartiet og SV står omtrent på stedet hvil med henholdsvis støtte fra 24,4 og 7,3 prosent av velgerne, og Senterpartiet får støtte fra 14 prosent av velgerne.

Elendig for Venstre

Også hos Høyre og partiets samarbeidspartnere på borgerlig side er situasjonen stabil, noe som ikke er spesielt godt nytt for regjeringsprosjektet til Erna Solberg (H).

Riktignok beholder Høyre posisjonen som Norges største parti i august med støtte fra 25,4 prosent av velgerne, men samarbeidspartiene sliter tungt.

Fremskrittspartiet får støtte fra 11,0 prosent av velgerne, mens verken KrF eller Venstre klarer å komme seg over sperregrensen. KrF er nærmest med støtte fra 3,8 prosent, mens bare 2,9 prosent av de spurte i august sier de ville stemt på Venstre. Bare én gang det siste året har partiet fått så svak oppslutning.

Faktisk må vi vel to år tilbake i tid, til sommeren 2018, for å finne sist det var borgerlig flertall på et gjennomsnitt av meningsmålingene.