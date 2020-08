Michael Moore advarer: – Trumps popularitet sprenger skalaen

Michael Moore er kjent for sine samfunnskritiske dokumentarer, blant annet «Fahrenheit 9/11», «Sicko» og «Capitalism: A love story».

Under presidentvalgkampen i 2016 lagde han «Michael Moore in TrumpLand» hvor han utforsket sjansene for at Trump kunne vinne valgkampen - noe han gjorde, til tross for at de fleste meningsmålingene var imot ham.

Nå er dette i ferd med å skje igjen, skriver Michael Moore på Facebook.

– Er dere forberedt på en seier til Trump? Finner dere roen i at det er helt sikkert at Trump ikke kan vinne?, spør han.

Moore viser til at Biden og Trump står praktisk talt likt i enkelte svingstater på meningsmålingene. I stater som Minnesota, der Biden hadde en stor ledelse, har Trump lukket luken ned til fire prosentpoeng.

– Entusiasmen hos de 60 millioner grasrotvelgerne til Trump sprenger skalaen. For Joe, ikke noe særlig, skriver Moore.

– Beklager for å måtte gi dere en vekker.

Stoler ikke på partiledelsen



Han mener velgere kan ikke stole på at Det demokratiske partis nasjonale komité (DNC) klarer å «dra dette i land».

– Ikke la dette være opp til Demokratene å bli kvitt Trump. Dere må bli kvitt Trump. Vi må våkne opp hver dag de neste 67 dagene og sikre at hver av oss får hundre andre ut for å stemme.

Moore viser blant annet til at Joe Biden ikke vil besøke delstaten Michigan. I 2016 trodde Demokratene de hadde delstaten «i lomma», men så vant Donald Trump over Hillary Clinton med 10.000 stemmer (0,3 prosent).

Trump vant med under 1 prosent i store delstater som Pennsylvania og Wisconsin og Michigan, delstater som var spådd til solid flertall for Hillary Clinton. Biden skal besøke de to første, men ikke Michigan.

– Biden-kampanjen annonserte nettopp hvilke stater det skal besøke - men ikke Michigan. Høres det kjent ut?, spør Moore.

Mot dødt løp i svingstatene



I likhet med Biden, besøkte ikke Hillary Clinton Michigan i 2016, en avgjørelse som hos grasrota i Demokratene pekes på som årsaken til at støtten til Clinton begynte å kollapse.

Hillary Clinton tapte presidentvalget med 77 delegater i 2016. Michigan har 16 av dem, Pennsylvania 20 og Wisconsin 10, altså 46 til sammen.

Meningsmålingen til RealClearPolitics viser at i Michigan, Pennsylvania, Wisconsin, North Carolina og Florida har Bidens ledelse sunket fra nesten syv (6,7) prosentpoeng og ned til tre porsentpoeng siden slutten av juli.

Florida, med 29 delegater, ble spikeren i kista for Hillary Clinton i 2016 da Trump vant delstaten med 1,2 prosentpoengs margin.

Mer entusiasme hos Trump-velgere



I likhet til i 2016, er støtten fra flere demokratiske velgere lunken til deres egen kandidat. Det er slett ingen selvfølgelighet at progressive Elisabeth Warren- og Bernie Sanders- supportere kommer til å anstrenge seg for å avlevere sin stemme for Joe Biden, spesielt dersom valget vil preges av lange køer eller problemer med posten på grunn av corona.

De har laget en egen kampanjeside for Joe Biden som de kaller «Settle for Biden» - altså «Slå seg til ro med Biden», der de prøver å få demokrater som ble skuffet i begge primærvalgene - både i 2016 og 2019 - til å stemme på Biden.

I en meningsmåling gjort for Associated Press og NORC Center for Public Affairs Research i juli, kommer det fram at 42 prosent av Trump-velgere gleder seg til presidentvalget, mens bare 31 prosent av Biden-velgere gjør det. 52 prosent av Trump-velgere ser på seg selv som nervøse, mens 72 prosent av Biden velgere er det.