– Nå skal vi ha en grundig gjennomgang av dette med partiet sentralt. Der skal vi begge to få muligheten til å beskrive hvordan vi har sett på de ulike historiene som har vært, sier Grande til NTB.

Ingvild Kjerkol (45) fra Stjørdal ble lørdag med stort flertall valgt til ny fylkesleder i Trøndelag Arbeiderparti. Hun er i dag Arbeiderpartiets helsepolitiske talsperson på Stortinget og medlem av partiets sentralstyre.

Men prosessen fram mot valget har vært svært omstridt, og fra talerstolen på årsmøtet tok Kjerkol et kraftig oppgjør med Grande.

– Det jeg har opplevd det siste døgnet, kan jeg rett og slett ikke akseptere, sa hun.

Bakgrunn : Kjerkol: – Det jeg har opplevd det siste døgnet, det kan jeg rett og slett ikke akseptere

Grande sa nei

I den opprinnelige innstillingen, som ble lagt fram av en enstemmig valgkomité mandag, var det omstridte Trond Giske som var foreslått som ny fylkesleder.

Det utløste en flom av protester, og flere kvinner sto fram med sterke historier om ukultur og ubehagelige opplevelser i partiet. Det endte med at Trøndelag AUF torsdag trakk sin støtte til Giske. Dermed falt innstillingen, og Giske ble vraket som kandidat.

Etter det NTB kjenner til, skal Kjerkol dagen etter selv ha tatt kontakt med Grande for å lansere seg som kandidat. Forslaget skal ha fått bred støtte blant medlemmene i komiteen.

Men Grande satte foten ned. Han nektet å godta en innstilling med Kjerkol på topp.

Les også: Støre gratulerer Kjerkol på Twitter

Trussel som varsel

Da valgkomiteen la fram sin nye innstilling fredag kveld, var det dermed uten Kjerkol. I stedet var Marit Bjerkås (35) fra Rennebu foreslått som ny fylkesleder.

Kort tid etter kunne flere medier melde at Grande underveis i fredagens møter hadde fortalt komiteens medlemmer at han hadde mottatt informasjon om at det kunne komme et varsel mot Kjerkol dersom hun ble innstilt.

Grande ringte selv til Kjerkol etter møtet for å redegjøre for dette.

– Det var en veldig overraskende opplevelse, fortalte Kjerkol i sitt innlegg til årsmøtet.

– Vi har klare rutiner, både for hvordan valgprosessen skal foregå, og hvordan et varsel skal behandles. Og hvis det rettes et varsel mot meg, skal det behandles ordentlig. Det er ikke blitt gjort i denne valgprosessen, sa hun.

En rekke andre delegater på årsmøtet ga uttrykk for støtte til Kjerkol og rettet sterk kritikk mot Grandes håndtering av saken, som av flere ble omtalt som et «bakholdsangrep».

Beklager medielekkasje

Selv har Grande beklaget at «ting som ble sagt i dyp fortrolighet», har lekket ut til pressen.

– Den første personen jeg ringte etter møtet i valgkomiteen, var Ingvild Kjerkol. For å fortelle om både meldingen som jeg hadde mottatt, og hva jeg hadde gjort i valgkomiteen. Dette prøver vi å håndtere på en skikkelig måte, sa Grande til pressen som fulgte årsmøtet.

Ifølge ham er det viktig å opptre med varsomhet overfor partifeller som sitter på vanskelige historier.

– Derfor er det veldig uheldig at disse tingene bevisst blir plantet i mediene, advarte han.

Giske tok avskjed: Trond Giske: – Vi er ved veis ende nå

En annen konklusjon

Overfor NTB forsvarer Grande sin motstand mot Kjerkol som leder.

– Jeg mener jo at skal vi virkelig få bygget en ny partikultur, så er det en fordel om vi velger folk som ikke har gamle konflikter hengende ved seg, sier han.

– Men jeg ser at partidemokratiet har kommet til en annen konklusjon, og sånn er det.