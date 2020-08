Trump reiser til Louisiana etter orkanen Laura

Presidentens tur skjer to dager etter at kategori 4-orkanen Laura feide inn over kysten av Louisiana og Texas med kraftig vind, øsende regn og stormflo. Minst 14 mennesker mistet livet i stormen.

Vannet har trukket seg tilbake, og opprydningen har startet, men hundretusener av mennesker er fortsatt uten strøm og vann. Det kan ta både uker og måneder for dem å få det tilbake.

Trumps talsmann Judd Deere sier at han reiser for «å være sammen med dem som er rammet av Laura». Etter planen skal han få en oversikt over situasjonen og brifes om pågående rednings- og opprydningsoperasjoner.