Trond Giske: – Vi er ved veis ende nå

– Kjære, kjære venner. Først: Takk for alle rørende og varme meldinger. Alle oppfordringer om å stå på fra mange. Men vi er ved veis ende nå, sa Giske.

Han fortalte at han hadde gledet seg til å bli ny fylkesleder i Trøndelag Arbeiderparti.

– Men jeg lever godt med at det ikke blir slik. Ingen har krav på en ny sjanse. Nå håper jeg dere vil bygge det nye Trøndelag Arbeiderparti, sa Giske.

Flere av AUFs delegater AUF valgte å forlate salen da Giske gikk på talerstolen.

Giske valgte å tale i Steinkjer, der det gamle Nord-Trøndelag Arbeiderparti samlet seg, framfor i Trondheim, der hans eget lag holdt til.

– I 37 år har jeg hver dag tenkt på oppgavene mine i AUF eller Arbeiderpartiet. Jeg vet nesten ikke hvem jeg er uten det, sa han.

– Tor Ulven har skrevet den mest vemodige diktlinjen jeg vet. «Sitt hos meg, kjære. Fortell meg om den tida da jeg ikke finnes mer.» Å slutte i Arbeiderpartiet føles nesten sånn. Men jeg vet at jeg vil klare meg bra. Jeg har giftet meg med den fineste kjæresten i verden. Jeg har to nydelige døtre som gjør at det er solskinn hver dag uansett hvor grått det er. Jeg skal klare meg godt.

Giske fikk stående applaus da han forlot talerstolen