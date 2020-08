Ingvild Kjerkol ble lørdag ettermiddag valgt som ny leder i Trøndelag Arbeiderparti etter en opphetet debatt og prosess.

Kjerkol, som er Aps helsepolitiske talsperson på riksnivå, vant med 156 stemmer mot den innstilte motkandidaten, Marit Bjerkås' 75, med to blanke stemmer.

Ordstyreren ved årsmøtet var klar på at det var avgitt to stemmer mer enn antall stemmeberettigede, men ba likevel årsmøtet godkjenne valget av Kjerkol ettersom marginen var såpass stor. Det gjorde årsmøtet ved akklamasjon.

Marit Bjerkås ble istedenfor valgt som kvinnepolitisk ansvarlig.

Skal være trygt

Den nyvalgte fylkeslederen Ingvild Kjerkol anerkjente den vanskelige situasjonen i Trøndelag Arbeiderparti, og garanterte trygghet for medlemmene framover.

– Det ligger et alvorlig og vanskelig bakteppe bak dette. Den siste tida har vært splittende og opprivende. Det smerter, sa den nye fylkeslederen i sin takketale.

Etter et fylkesårsmøte som har vært preget av interne stridigheter og diskusjoner om ukultur, garanterte Kjerkol for tryggheten i framtida.

– Et politisk parti som ikke kan gi tryggheten til ungdommen sin, unge kvinner og menn som deltar i politikken for noe større enn seg selv, har ikke en plass i politikken, sa hun.

Ikke akseptere

– Det jeg har opplevd det siste døgnet, kan jeg rett og slett ikke akseptere, sa Kjerkol.

Hun fortalte at hun fredag ble oppringt av valgkomiteens leder Arild Grande, der han fortalte at han hadde mottatt en SMS hvor det ble framsatt påstander om at hun hadde trakassert andre mennesker. Denne informasjonen ble også lekket og i medier omtalt som et varsel.

– Det kan jeg faktisk ikke akseptere. Vi har klare rutiner, både for hvordan valgprosessen skal foregå, og hvordan et varsel skal behandles. Og hvis det rettes et varsel mot meg, skal det behandles ordentlig. Det er ikke blitt gjort i denne valgprosessen, sa Kjerkol i sitt innlegg til årsmøtet.

– Jeg føler for å uttrykke det veldig sterkt overfor årsmøtet, at når man er tillitsvalgt, er kandidat, så er det ens egen integritet man legger på blokka. Når valgkomiteens leder håndterer ting på den måten som Arild Grande har gjort, så er det helt på tvers av det vi står for som organisasjon.

Det ble like etter fremmet et benkeforslag på årsmøtet om Kjerkol som fylkesleder.

