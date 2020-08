Valgkomitélederen: – Vi kan ikke fortsette som før

– Vi står i en krevende situasjon, sa Grande da han holdt sin innledning i forkant av ledervalget på lørdagens fylkesårsmøte.

Ifølge ham er det helt nødvendig å rydde opp i partikulturen for å ta vare på dem som nå har fortalt sine historier, og for at det skal være trygt å varsle i Trøndelag Arbeiderparti.

– Dersom vi mener alvor med at vi ønsker å forbedre partikulturen vår, ta et oppgjør med det som har vært, da må vi spørre oss: Hvem tror vi kan gjøre den jobben? Vi har hatt fine taler før om at vi ønsker å forbedre partikulturen. Og så har alt fortsatt som det var, advarte Grande.

De som har hatt stor makt i mange år, er ikke de rette til å gjøre det, fastholdt han.

– Jeg tror vi trenger noe helt nytt. Folk som ikke har vært del av konflikter. Som ikke har heftelser ved seg. Og som ikke er redd for å miste den makta de i dag sitter på. Vi kan ikke fortsette som før.