Ottervik: – Det brukes maktmidler som jeg virkelig er overrasket over

– Det handler om at vi snakker om hverandre, ikke med hverandre. Det brukes maktmidler som jeg virkelig er overrasket over, sier Ottervik til NTB.

Overfor Dagbladet gir Ottervik uttrykk for at hun mener både Trond Giske og Ingvild Kjerkol er blitt utsatt for «bakholdsangrep» i innspurten før lørdagens fylkesårsmøte i Trøndelag Arbeiderparti.

Bare to dager før Giske skulle velges til ny fylkesleder, ble et nytt varsel mot ham kjent.

– Et mønster

Giske ga fredag opp lederkampen i Trøndelag Ap og søker ikke gjenvalg til Stortinget.

– Jeg må si jeg forstår Trond, med det kjøret han har vært utsatt for, og som det er umulig å forsvare seg mot. Det er bakholdsangrep og det er krevende måter ting gjøres på. Jeg skjønner at han må tenke på seg og familien sin. Han opplever at to minutter før noe skal gjøres, kommer det et varsel som det er umulig å forsvare seg mot. Kommer det på et tidspunkt der du har mulighet til å forsvare det, er det noe annet, sier Ottervik til Dagbladet.

Overfor NTB utdyper hun:

– Jeg beskylder ikke dem som har varslet nå, for noe. Men det er et mønster i måten vi beveger oss på. Vi snakker om hverandre, vi snakker ikke med hverandre. Og vi jobber på en måte som ikke er oppbyggelig, sier hun til NTB.

– Det er frustrerende for oss alle sammen. Og du mister motivasjonen, sier hun.

Giske fikk applaus



Trond Giske ble takket for innsatsen da han møtte opp på fylkesårsmøtet i Trøndelag Arbeiderparti. Delegatene brøt ut i applaus da avtroppende fylkesleder Per Olav Skurdal Hopsø henvendte seg til Giske i sin tale til årsmøtet.

Ifølge Hopsø er det ingen tvil om at Giske har lagt ned en enorm politisk innsats.

– Et helt liv siden årene i Trondheim AUF på 1980-tallet. Du har gjennom tiår vært regionens fremste politiker. For innsatsen som AUF-leder, stortingsrepresentant og statsråd fortjener du en stor takk, sa Hopsø.

Giske selv sier det var rørende å bli applaudert av partifellene. Ifølge ham har det vært som å komme hjem.

– Jeg har fått veldig mange hyggelige meldinger, eposter og SMS-er, sier Giske til NTB.