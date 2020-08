FN: USA må fjerne koblingene mellom politiets praksis og rasisme

– Maktbruken mot afroamerikanske Blake virker overdreven, og det virker svært sannsynlig at den kan ha vært motivert av diskriminering, sier talsmannen Rupert Colville.

Han sier hendelsen understreker det umiddelbare behovet for å fjerne koblingen mellom politiarbeid og strukturell rasisme. 29 år gamle Blake ble skutt i ryggen sju ganger under en pågripelse i Wisconsin-byen Kenosha søndag, og er blitt lam fra livet og ned. Politiet hadde forsøkt å uskadeliggjøre mannen med elektrosjokkpistol og sier det ble funnet en kniv i bilen hans.

– Det er en smertefull påminnelse om hvordan svarte i USA fortsatt er utsatt for høyere risiko når de er i kontakt med politi i USA. Fra de bildene som vi har sett til nå, virker det som politiet bruker overdrevet mye makt mot Jacob Blake, sier Colville.

FN-talsmannen kommenterte også på drapene på to demonstranter under opptøyene etter hendelsen. En 17 år gammel gutt er arrestert for disse drapene.

– Vi ser dessverre på dette som et eksempel på manglende våpenkontroll i USA. Det burde være umulig å se for seg at en 17 år gammel gutt løper rundt med automatvåpen for å skyte folk i en såpass spent situasjon, sier han.