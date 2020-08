Trump satser på lov og orden

Talen avsluttet et landsmøte der mange av Republikanernes tradisjoner ble brutt. Partiet kunngjorde mandag at det ikke ville legge fram noen politisk plattform for de neste fire årene på landsmøtet, noe som tidligere har vært vanlig.

Listen over talere var preget av et sterkt innslag av medlemmer av Trumps familie, og blant dem som glimret med sitt fravær, var den eneste gjenlevende av partiets tidligere presidenter, George W. Bush.

På grunn av coronapandemien var den fysiske delen av landsmøtet også langt mindre enn vanlig, og flere taler var enten tatt opp på forhånd eller ble holdt andre steder enn i lokalene i Charlotte i North Carolina. I likhet med Demokratenes arrangement, ga møtet dermed et annet inntrykk enn tidligere landsmøter, som har hatt et mylder av representanter og TV-bilder preget av jubel og ballonger.

– Bare Trump igjen



Felles for talerne var at de øste ros over Trump og tegnet et dystert bilde av hva de mener vil hende hvis Demokraten Joe Biden vinner valget. Trump selv talte på alle landsmøtets fire dager.

Avslutningstalen hans var sterkt fokusert på Biden. Trump hevdet Biden vil ødelegge amerikanske arbeidsplasser, være svak overfor Kina og en «trojansk hest for sosialisme».

Faktasjekkere som har gjennomgått det som ble sagt, setter fingeren på en rekke punkter.

– Både når det gjelder pandemien, energipolitikk og veteraner tok presidenten urettmessig på seg æren for rekke ting. Black Lives Matter-bevegelsen ble også grunnløst beskyldt for å koordinere voldelige protestaksjoner rundt om i landet, skriver AP i sin faktasjekk.

Landsmøtets talere gjorde det klart at det er Trump, og ikke noe politisk program, som er partiets ledestjerne, mener Washington Posts kronikør David Byler.

– Det republikanske partiet pleide å være preget av en livlig sammensmelting av sosialkonservative, økonomiske liberalister og utenrikspolitiske hauker. Nå er det bare Trump og instinktene hans igjen, skriver han.

Lov og orden



De omfattende demonstrasjonene mot politivold og rasisme i USA har i enkelte byer tatt en voldelig retning, og det har vært opptøyer og hærverk. Mange av Trumps kjernevelgere føler usikkerhet, noe som har gjort lov og orden til et sentralt punkt i Trumps valgkamp.

Trump framstilte Biden som en farlig radikaler som vil ta pengene fra politiet.

– Ingen kommer til å være trygge i Bidens USA, hevdet Trump.

Biden selv var tidlig ute med å møte kritikken. Allerede før Trump gikk på talerstolen, gikk han ut på Twitter.

– Når Donald Trump i kveld sier at du ikke vil være trygg i Joe Bidens USA, kan du se deg omkring og stille spørsmålet: Hvor trygg føler du deg i Donald Trumps USA? svarte han og understreket at volden som nå skjer, skjer i Trumps presidentperiode.

– Istedenfor å prøve å roe ned bølgene, heller han bensin på hvert eneste bål. Vold er ikke et problem i hans øyne, men en politisk strategi, sier Biden.

Blant kommentatorene som mener uroen kan styrke Trump, er Dan Senor, tidligere rådgiver for Mitt Romney under valgkampen i 2012. Han var også medlem av George W. Bushs administrasjon.

– Uroen forsterker Trumps budskap om lov og orden og utgjør en ukomfortabel utfordring for Joe Biden og Kamala Harris, skriver han i Financial Times.

Kampen om seerne



Meningsmålingene vil i dagene som kommer gi en antydning om hvordan landsmøtet har påvirket velgerne. Joe Biden leder med klar margin, men fikk ikke noen stor effekt av Demokratenes landsmøte tidligere i august.

Bidens tale ble da fulgt av 24,6 millioner seere. Fredag blir det kjent hvor mange som fulgte Trumps, et tall Trumps valgkampstab vil sjekke med stor interesse.

På de tidligere dagene har Republikanerne hatt færre TV-seere enn Demokratene to av tre dager. Onsdag så 17,3 millioner sendingen, mens 22,8 millioner så sendingene fra Demokratenes møte samme dag uka før.