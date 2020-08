Adresseavisen: Ap har mottatt et nytt varsel om Trond Giske fra 2014

– Vi kan bekrefte at vi har mottatt et varsel. Dette håndteres i henhold til våre retningslinjer, skriver partisekretær Kjersti Stenseng i en melding til Adresseavisen.

Avisen erfarer at hendelsen som er varslet inn, skal ha skjedd på en større partisamling i gamle Sør-Trøndelag i 2014. Varsleren var medlem i AUF og 18 år da den aktuelle hendelsen skal ha funnet sted.

Adresseavisen og NTB har bedt Trond Giske om kommentar uten å få svar.

– I 2017 beklaget jeg dyp

Tidligere torsdag kveld trakk Trøndelag AUF sin støtte til Giske som fylkesleder etter at Sandra Skillingsås fortalte om sine personlige opplevelser med Trond Giske og Trøndelag Ap i et intervju med Adresseavisen. Like etter ble det kjent at valgkomiteen i Trøndelag Ap hadde innkalt til krisemøte.

– I 2017 beklaget jeg dypt at jeg ikke hadde vært bevisst nok i enkelte sosiale situasjoner, og den beklagelsen gjelder fortsatt. Det har også i Trøndelag vært for lite bevissthet om festkultur, som jeg også har vært en del av, og vi har gjort mye for å rydde opp i dette de siste årene, sier Giske om Skillingsås' uttalelser til Adresseavisen.

Giske: – Har forståelse for om Trøndelag Ap velger noen andre



Trond Giske skriver på Facebook at han har forståelse for om Trøndelag Arbeiderparti velger noe andre enn ham som leder.

«Mitt valg var å si ja til den jobben valgkomiteen ba meg om å ta på meg, for å løfte Trøndelag Arbeiderparti og alle de fantastiske medlemmene der, og arbeide for det regjeringsskiftet vi trenger etter neste stortingsvalg og for å sikre at Jonas Gahr Støre blir statsminister. Slik det ser ut nå, vil Trøndelag Arbeiderparti aldri få anledning til å gjøre et slikt valg», skriver Giske på Facebook torsdag kveld.

«Jeg vil gjerne fortsette det arbeidet fordi jeg er glad i Trøndelag Arbeiderparti og tror vi kan få til store ting. Men jeg har forståelse for om Trøndelag Arbeiderparti velger noe annet», skriver han.

Trond Giske kritiserer mediene etter varsel



Trond Giske, som kjemper for å bli fylkesleder i Trøndelag Ap, kritiserer mediene for å omtale varsler mot ham uten krav om dokumentasjon.

Torsdag kveld bekrefter partisekretær Kjersti Stenseng at Arbeiderpartiet har mottatt et nytt varsel om Trond Giske fra 2014.

Giske selv sier at han har forandret seg siden han i 2017 beklaget at han «hadde vært bevisst nok i enkelte sosiale situasjoner».

– Likevel fortsetter deler av pressen å omtale varsler og påstander fra mange år tilbake uten krav om dokumentasjon eller å vente på saksbehandling. Pressen har klare regler for når en anmeldelse skal omtales med navn. Ingen slike regler gjelder ved «varsel», skriver Giske på Facebook.

Videre hevder Ap-politikeren at slik det er nå, vil «enhver demokratisk prosess og enhver kandidat settes ut av spill av et varsel rett før et valg».