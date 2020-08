Pence: – Dere vil ikke være trygge i Joe Bidens USA

– Den harde sannheten er at dere ikke vil være trygge i Joe Bidens USA, sa visepresident Mike Pence i en tale i Baltimore onsdag kveld amerikansk tid. Påstanden kom i kjølvannet av et resonnement om at Biden og Demokratene ønsker å kutte i overføringene fra politiet.

– Og spurt om han støtte å kutte i overføringene til politiet svarte han, «ja, absolutt», påstod visepresidenten om Demokratenes presidentkandidat Joe Biden.

Slik også president Donald Trumps sønn, Don Trump Jr, tidligere denne uken hevdet.

Påstanden er gjentatte ganger blitt faktasjekket. Sist publisert gjennom nyhetsbyrået Reuters. Snarere svarer Biden ja til å kunne omdirigere noen av midlene.

Interessant president

Pence talte også om sin relasjon til president Trump og pekte, til forlystelse i publikummet, at de to i grunnen er ganske forskjellige. Men visepresidenten sier han har lært en hel del ved å følge Trump tett og sett hvordan han har håndtert det administrasjonen har vært gjennom de siste fire årene.

– Han gjør ting på sin egen måte, på egne betingelser. Det er ikke mye han ikke får med seg, og når han har en mening, vil han dele denne. Han har sannelig sørget for å gjøre det interessant, slo Pence fast og poengterte samtidig at presidenten har holdt sine løfter til det amerikanske folk.

Miraklenes land

Som majoriteten av talerne under Republikanernes samling denne uken, holdt Pence trykket på angrep mot Biden.

– I forrige uke sa Joe Biden at det ikke kommer noe mirakel. Det Joe ikke synes å ha forstått er at USA er et land med mirakler. Vi ligger an til å ha verdens første trygge og effektive vaksine mot coronaviruset innen utgangen av året.

