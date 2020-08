Tidligere AUF-politiker: – Du er ferdig hvis du sier ifra

– Alle foreldre bør tenke seg om to ganger før de sender datteren i årsmøte i Trøndelag Ap, sier Reitan på Politisk kvarter på NRK torsdag morgen.

I et innlegg på nettstedet Trønderdebatt tok AUF-lederen onsdag et oppgjør med det hun omtaler som en ukultur i Trondheim og Trøndelag Ap.

Til NRK peker Reitan på en kultur der unge damer og jenter må beskyttes mot menn med tillitsverv.

– Det er en kultur der alt foregår på premissene til dem som misbruker sin egen makt og posisjon, og en kultur der du er ferdig hvis du sier fra, sier Reitan til kanalen og advarer Trøndelag Arbeiderparti mot å velge Trond Giske til fylkesleder.



– Holdt pusten



Også stortingsrepresentant Tuva Moflag peker på at partiet mister velgere etter at valgkomiteen i Trøndelag mandag innstilte Giske som ny fylkesleder.

Ellen Reitan gikk hardt ut mot partikulturen i Trøndelag Arbeiderparti. Foto: Twitter

– Jeg vil tro det er mange som kanskje har holdt pusten litt og håpet at Trøndelag Ap skulle komme fram til en annen innstilling enn de har gjort. Jeg håper at Trøndelag Ap tar et annet valg når de skal gjøre det til helgen, men jeg vil også peke på at Trond Giske som politisk leder også har et ansvar for å sette partiet først, sier Moflag til kanalen.

Ap-politikere i opprop

I et opprop skriver 92 Ap-politikere, blant dem flere stortingspolitikere, at tidligere Ap-nestleder Trond Giske ikke bør få ny tillit til fremskutte verv.

Blant dem som har signert oppropet, er stortingspolitikere som Nina Sandberg, Svein Roaldsen, Siri Staalesen og Tuva Moflag, skriver TV 2, som først omtalte innlegget i VG.

– Ja, Trøndelag velger selv sine ledere, men når dette valget smerter og skader oss alle, synes vi det er riktig å gi beskjed: Dette føles feil for oss! Metoo var et veiskille. Vi vil ikke lenger akseptere denne typen atferd fra våre ledere. Det må være grenser for hva vi kan akseptere i et parti, skriver politikerne i innlegget.