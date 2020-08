Ap-topp mener Giske-comeback kommer for tidlig

Anette Trettebergstuen er leder for Arbeiderpartiets kvinnenettverk, og sier hun er rystet etter å ha lest Ellen Reitans leserinnlegg i Trønderdebatt. Innlegget kommer to dager etter at Trond Giske ble innstilt som ny fylkesleder.

Reitan er tidligere bystyrepolitiker og AUF-leder i Trondheim. I leserinnlegget onsdag skriver Reitan at hun burde sagt ifra da hun var 17, 20 og 23 år gammel.

«Det er utallige situasjoner jeg burde varslet om. Både hendelser som rammet meg personlig og som rammet medlemmer i den organisasjonen jeg hadde fått tillit til å lede», skriver Reitan.

– Rystende og vond lesing

Videre skriver hun at ingen ble overrasket da varslene mot Giske tikket inn som følge av metoo-kampanjen.

Til VG sier Trettebergstuen at hun berømmer Reitan for å si ifra.

– Det er rystende og vond lesing. Jeg er glad for at de som har opplevd slike ting sier fra og berømmer henne for det, sier Trettebergstuen til avisen.

Leder for Arbeiderpartiets kvinnenettverk, Anette Trettebergstuen. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Trettebergstuen er klar på at et Giske-comeback kommer for tidlig.

– Det at hun, og mange andre, nå reagerer sterkt på at Giske får et verv understreker det jeg har uttalt tidligere: Det er for tidlig, sier hun til VG.

Avtroppende fylkesleder i Trøndelag Ap Per Olav Hopsø erkjenner at fylkeslaget har vært preget av ukultur.

– Det er et kraftig og modig budskap Ellen kommer med og en beskrivelse av en ukultur som ingen organisasjoner vil ha på seg. Heller ikke Trøndelag Arbeiderparti. Men jeg oppfatter at dette er noe vi i min tid som fylkespartileder har jobbet kontinuerlig med, og vi har kommet et godt stykke på vei, skriver han i en kommentar til NTB.

Giske: «Ydmyk og rørt»

Det var mandag at Giske ble innstilt som ny fylkesleder i Trøndelag Arbeiderparti.

«I dag har valgkomiteen i Trøndelag Arbeiderparti bedt meg om å ta på meg oppgaven med å lede fylkespartiet. Jeg er ydmyk og rørt over støtten fra mange kommunepartier i Trøndelag og fra en enstemmig valgkomité», skrev Giske i et innlegg på sin Facebook-side.

Valgkomiteens innstilling var enstemmig. På lørdag vil årsmøtet i fylkeslaget avgjøre om Giske får vervet eller ikke, skriver VG.



Giske gikk i januar 2018 av som nestleder i Arbeiderpartiet etter varsler om seksuell trakassering og upassende oppførsel. Det har siden vært svært delte meninger internt om Giskes videre rolle i partiet.