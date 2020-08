Trump på landsmøte: – Vi er nødt til å vinne

Trump talte under åpningen av Republikanernes landsmøte i Charlotte i North Carolina etter at han som ventet var erklært som kandidat.

– Landet vårt kan gå i en fryktelig, fryktelig retning – eller i en enda mer storslått retning, sa presidenten.

Han hevdet at han og Republikanerne umulig kan tape høstens valg hvis ikke motstanderne jukser.

– Den eneste måten de kan frata oss valgseieren på, er hvis valget manipuleres, fastslo USAs president.

Trump gjentok sine anklager om at systemet med poststemmer vil bli brukt til valgfusk. Han kom ikke med bevis for påstanden.

Overveldende støtte

I likhet med en del av Trumps politiske motstandere mener han også selv at presidentvalget blir det viktigste i USAs historie.

– Vi er nødt til å vinne, understreket Trump.

På landsmøtet fikk Trump overveldende støtte fra partiets delegater. I nominasjonsprosessen fikk han bred støtte og havnet raskt over den nødvendige grensen på 1.276 stemmer for å bli kandidat.

I likhet med Demokratenes landsmøte i forrige uke er også Republikanernes landsmøte tonet noe ned som følge av koronapandemien.

Landsmøtene er svært viktige for de amerikanske partienes valgkamp. For Trump er dette en arena der han igjen kan fremme sitt budskap om patriotisme, økonomisk vekst og behovet for å bekjempe det han omtaler som venstreradikalisme.

Igjen og igjen

Også visepresident Mike Pence talte under åpningen av landsmøtet. Han gjentok Trumps slagord fra valgkampen i 2016 og kom med følgende løfte:

– We're going to make America great again – again.

Trump skal holde sin hovedtale torsdag. Men etter planen skal presidenten tale hver eneste dag på landsmøtet. Dette skal aldri før ha skjedd under et av de store partienes landsmøter i USA.

Hovedtalen skal holdes fra Det hvite hus, noe som er blitt kritisert siden det i USA er kontroversielt å bruke føderal eiendom til partipolitiske formål.

På landsmøtet får presidenten selskap av sin kone, fire av sine fem barn, republikanske partitopper og enkelte representanter fra grasrota. Blant dem er et ektepar fra Missouri som ble rikskjendiser da de rettet våpen mot Black Lives Matter-demonstranter utenfor huset sitt.