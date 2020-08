Trond Giske om innstillingen til ledervervet: – Jeg er ydmyk og rørt

– I dag har valgkomiteen i Trøndelag Arbeiderparti bedt meg om å ta på meg oppgaven med å lede fylkespartiet. Jeg er ydmyk og rørt over støtten fra mange kommunepartier i Trøndelag og fra en enstemmig valgkomité, skriver Giske i et innlegg på sin Facebook-side.

Etter lange og vanskelige diskusjoner kunne valgkomiteens leder, Arild Grande, mandag ettermiddag legge fram en enstemmig innstilling til ny ledelse i Trøndelag Arbeiderparti.

– Trygghet for alle

Der foreslås Trond Giske fra Trondheim som ny fylkesleder. Selve valget av ny fylkesledelse skjer på fylkesårsmøtet til helgen.

– Jeg har sammen med partifeller i Trøndelag slåss for god eldreomsorg og skoler, flere arbeidsplasser i hele fylket og trygghet for alle. Det er viktigere enn noen gang, jeg har derfor sagt ja til å være med å bygge et sterkt og samlet lag for å vinne gjennomslag for våre saker, skriver Giske videre.

Han understreker at dette er hans eneste kommentar på nåværende tidspunkt, «med respekt for partidemokratiet og medlemmene som møtes til årsmøte til helgen.»

Enstemmig innstilt

Valgkomiteens leder la ikke skjul på at arbeidet med innstillingen til tider har vært intens.

– Vi har hatt gode og tillitsfulle diskusjoner i valgkomiteen. Høy temperatur? Ja. Men også fruktbare samtaler om hvordan vi best kan fremme en innstilling som svarer på de mange forslagene som vi har mottatt, og som speiler hele våre store og flotte fylke, sa Grande.

På pressekonferansen trakk han fram hvor viktig det nå er med lagånd i partiet.

– Vi skal velge folk som utfyller hverandre. Vi skal velge folk som forplikter seg til å bygge en felles lagkultur og å vinne kamper.

Gikk av i 2018

Giske gikk i januar 2018 av som nestleder i Arbeiderpartiet etter varsler om seksuell trakassering og upassende oppførsel.

Det har siden vært delte meninger internt om Giskes videre rolle i partiet.

En av dem som varslet mot Giske, er Line Oma. «Det som skjer nå, er egentlig helt absurd», skriver hun i et debattinnlegg i Dagbladet.

Ifølge Oma er det en «helt fundamental svikt og krise» hvis Giske nå blir fylkesleder i Trøndelag. Hun mener Trøndelag Ap i praksis vil stenge ute unge kvinner og menn som har opplevd trakassering hvis Giske nå gis fornyet tillit og nye verv.

Giske er blitt forelagt innlegget, men har ingen kommentar.

Forstår reaksjonene

Jonas Gahr Støre gir for sin del uttrykk for forståelse for reaksjonene, men ønsker ikke å blande seg inn.

– Valgkomiteen i Trøndelag Arbeiderparti har i ettermiddag levert sin innstilling. Jeg har forståelse for at den skaper debatt, men det er ikke naturlig for meg å kommentere ny ledelse før den er valgt, sier partilederen i en skriftlig kommentar til NTB.

– Det er opp til hvert fylkeslag å velge sin ledelse, og jeg ønsker Trøndelag Ap lykke til med årsmøtet til helgen, sier han.

NTB er kjent med at det sentralt i partiet nå er håp om at valget av Giske som fylkesleder kan tvinge fram en normalisering av situasjonen.

Men det er også frykt for at splittelsen skal vedvare og trekkes inn i valgkampen.