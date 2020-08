Giske-varsler: – Det som skjer nå, er helt absurd

– Ved å gi Giske fornyet tillit og nye verv vil Trøndelag Arbeiderparti i praksis stenge ute unge kvinner og menn som har opplevd trakassering, skriver Oma i et debattinnlegg i Dagbladet.

Ifølge Oma er det en «helt fundamental svikt og krise» hvis Giske nå blir fylkesleder i Trøndelag. «Det som skjer nå, er egentlig helt absurd», skriver hun.

Giske har ingen kommentar til Omas innlegg.

Støre: – Ikke naturlig for meg å kommentere

Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre sier han har forståelse for at valgkomiteens innstilling i Trøndelag Arbeiderparti skaper debatt.

– Valgkomiteen i Trøndelag Arbeiderparti har i ettermiddag levert sin innstilling. Jeg har forståelse for at den skaper debatt, men det er ikke naturlig for meg å kommentere ny ledelse før den er valgt, sier Støre i en skriftlig kommentar.

Enstemmig valgkomité



Det ble mandag kjent at valgkomiteen i Trøndelag Ap enstemmig går inn for Trond Giske som ny fylkesleder.

– Det er opp til hvert fylkeslag å velge sin ledelse, og jeg ønsker Trøndelag Ap lykke til med årsmøtet til helgen, sier Støre.

Giske: – Jeg er ydmyk og rørt

Trond Giske skriver i et Facebook-innlegg at han er ydmyk og rørt over støtten han har fått fra kommunepartier i Trøndelag og fra en enstemmig valgkomité.

– I dag har valgkomiteen i Trøndelag Arbeiderparti bedt meg om å ta på meg oppgaven med å lede fylkespartiet, skriver Giske i et innlegg på sin Facebook-side.

Valgkomiteen la mandag fram en enstemmig innstilling til ny ledelse, der Giske foreslås. Selve valget av ny fylkesledelse skjer på fylkesårsmøtet til helgen.

– Jeg har sammen med partifeller i Trøndelag slåss for god eldreomsorg og skoler, flere arbeidsplasser i hele fylket og trygghet for alle. Det er viktigere enn noen gang, jeg har derfor sagt ja til å være med å bygge et sterkt og samlet lag for å vinne gjennomslag for våre saker, skriver Giske videre.