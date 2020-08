Forsker: – Dette er et stort sår i Arbeiderpartiet

– Dette er et stort sår i Arbeiderpartiet, og det må håndteres for at de skal kunne klare å komme seg videre – for å kunne gjenopprette et sunt arbeidsmiljø og forhindre at flere slutter, og for å få mulighet til å snakke om politikk igjen, sier Anja Sletteland til NTB.

Hun er førsteamanuensis ved Oslo Met og har skrevet boka «Giskesaken» sammen med medieprofessor Kristin Skare Orgeret.

Sletteland tror konfliktene rundt Trond Giskes rolle i partiet vil fortsette uansett om han nå blir valgt til fylkesleder i Trøndelag Ap eller ikke. Skal partiet komme seg videre, må partileder Jonas Gahr Støre ta grep og få satt i gang en forsoningsprosess, mener hun.

– Han er fast bestemt på at denne saken er konkludert og avsluttet, og han reagerer surt når den kommer opp. Og jeg skjønner godt at han er lei. Det er bare det at det i kjølvannet av denne saken har oppstått en enorm konflikt, sier Sletteland.

– Den konflikten bør han erkjenne, og han bør tenke at det er hans ansvar å få partiet på sporet igjen og finne en løsning som det går an å leve med.