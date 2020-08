Tyskland: Det viktigste er å redde Navalnyjs liv

– Det aller viktigste er selvfølgelig at Navalnyjs liv kan reddes, og at han kan bli frisk, sier talsmann for regjeringen Steffen Seibert på en pressekonferanse i Berlin fredag.

– Vi ønsker at han skal få all medisinsk hjelp som kan redde ham, legger han til.

Navalnyj får intensivbehandling på et sykehus i Omsk i Sibir etter at han ble akutt syk på en flygning fra Sibir til Moskva torsdag morgen.

Det russiske sykehuset sier nei til å la et tysk ambulansefly hente den kjente Putin-kritikeren. De sier han er for syk til å flyttes.

Navalnyjs kone kom fredag med en direkte appell til president Vladimir Putin der hun ber ham gi tillatelse til at ektemannen flyttes til Tyskland. Appellen ble lagt ut på Navalnyjs Twitter-konto.