Trumps tidigere rådgiver Steve Bannon pågrepet i New York

Den tidligere politiske sjefstrategen i Det hvite hus er siktet for bedrageri overfor giverne, melder TV-kanalen CNBC.

Ifølge nyhetsnettstedet The Daily Beast er Bannon siktet for å ha underslått penger fra innsamlingsaksjonen «We Build The Wall» (Vi bygger muren). Hundretusener av givere som har donert til sammen 25 millioner dollar – over 220 millioner kroner – til kampanjen, er svindlet, sier en føderal statsadvokat i en uttalelse. Pengene skulle gå til å bygge en grensemur mot Mexico.

Det hvite hus har reagert på nyheten med å forsøke å skape distanse mellom president Trump og Bannon.

– President Trump er ikke involvert i dette prosjektet og følte at det kun ble gjort som et PR-stunt og kanskje for å samle inn penger, sier talsperson for Det hvite hus, Kayleigh McEnany, i en uttalelse.

– President Trump har alltid følt at muren må være et myndighetsprosjekt og at det er altfor stort og komplisert til å bli håndtert privat, understreket hun, og la til at Trump ikke hadde hatt noe å gjøre med Bannon siden han forlot administrasjonen.

I tillegg til Bannon, er tre andre personer også siktet i samme sak. En av dem er Timothy Shea, som er fungerende sjef for det føderale narkotikapolitiet DEA.