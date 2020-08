KrF vil sende Tangen-saken tilbake til Norges Bank

– Vi mener representantskapet har kommet med berettiget kritikk når de peker på at det er mulige interessekonflikter og at disse er i strid med det etiske regelverket til sentralbanken. Vi forventer at risikoen for slike interessekonflikter skal bort, sier finanspolitisk talsperson Tore Storehaug til NTB.

KrF peker på hovedstyret i Norges Bank for å løse mulige interessekonflikter.

– Stortinget skal ikke ta stilling i en konkret ansettelse i Norges Bank. Å ansette oljefondssjef er en oppgave som Stortinget har gitt til hovedstyret i Norges Bank i sentralbankloven, sier Storehaug.

Ansettelsen av Nicolai Tangen som ny oljefondssjef var gjenstand for høring i Stortinget forrige uke. Det er allerede klart at Arbeiderpartiet, SV, Senterpartiet og Rødt mener at Tangen ikke kan tiltre så lenge han er eier i hedgefondet AKO Capital.

Tangen-saken var tema da KrFs stortingsgruppe møttes mandag. Storehaug sier Stortinget må ta stilling til brevet fra representantskapet.

– KrF deler også representantskapets uro for at arbeidet mot skatteparadis kan bli svekket. Arbeidet mot aggressiv skatteplanlegging bør heller styrkes fra Norges side, sier han.

– Det er viktig at Stortinget kan samle seg bredt i denne saken. Det skal vi bidra til fra KrFs side i de videre samtalene med de andre partiene.