Det hvite hus lover å ikke fjerne postsorteringsmaskiner

Meadows ga søndag Jake Tapper i CNN et løfte om at ingen sorteringsmaskiner skal fjernes før valgdagen i november.

Posten i USA (USPS) er den siste tiden blitt kritisert for å ha fjernet noen sorteringsmaskiner, og for å legge opp til at flere fjernes.

Det er ledere i postens fagforeninger som har varslet om dette, og dokumenter CNN har sett, tyder på at 671 slike maskiner skal fjernes i løpet av året.

USPS, som sliter med økonomien, varslet fredag nesten alle USAs delstater om at det ikke er sikkert at stemmer som sendes i posten, rekker fram i tide til å bli telt med.

Louis DeJoy, som president Donald Trump nylig utnevnte til stillingen, har som ledd i en nedskjæringsplan gjort postleveringen langsommere, fjernet noen sorteringsmaskiner og varslet at konvolutter med stemmesedler ikke skal regnes som prioritert post.

USPS har også kuttet ned på åpningstidene noen steder, redusert bruken av overtid og fjernet enkelte postkasser.

Demokratene krever at DeJoy i stedet setter postverket i stand til å ta imot den flommen av poststemmer som ventes opp mot valget på grunn av coronapandemien, og USPS' egen generalinspektør har iverksatt en undersøkelse av DeJoys restrukturering.