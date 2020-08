Obama: – Trump forsøker å vingestekke postvesenet før valget

Striden om postvesenet USPS er blitt en brennhet sak i den amerikanske valgkampen. Det ventes at et stort antall amerikanske velgere vil bruke posten til å avlegge stemme i et hardt koronarammet USA.

Postvesenet USPS er imidlertid i krise. Posten hoper seg opp etter at omfattende sparetiltak er innført av etatens nye leder, en stor Trump-donor.

– En president som forsøker å få folk til ikke å stemme

– Det vi har sett, på en måte som er unik i moderne politisk historie, er en president som eksplisitt forsøker å få folk til ikke å stemme, sier Barak Obama om USAs president Donald Trump. Foto: Win Mcnamee / AFP

Obama sier Republikanerne har gått aktivt inn for å begrense velgernes mulighet til å stemme tidligere, men at Trumps innsats for å «vingestekke» postvesenet midt i pandemien er uten sidestykke.

– Det vi har sett, på en måte som er unik i moderne politisk historie, er en president som eksplisitt forsøker å få folk til ikke å stemme, sier Obama i en podkast sammen med sin tidligere valgkampleder David Plouffe, ifølge Reuters.

I et intervju med Fox Business Network torsdag ga president Donald Trump uttrykk for at han ikke støtter økte bevilgninger til det amerikanske postvesenet fordi pengene da vil gå til poststemmer under valget.

Trump: Vil føre til massivt valgfusk

Han gjentok samtidig påstander om at stemming via posten vil føre til massivt valgfusk, noe det ikke foreligger beviser på.

Fredag varslet USPS 46 delstater og myndighetene i Washington D.C. om at det er stor risiko for at velgere ikke vil ha tid nok til å fylle ut stemmesedlene og returnere dem innen dagens tidsfrister.

Enkelte stemmer kan da ikke ble telt med i valget, selv om velgerne har overholdt tidsfristene som er satt.

