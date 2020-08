Amerikansk etterretning: Russland vil sverte Biden, Kina håper Trump taper

Kina håper at president Donald Trump taper valget, Russland forsøker å sverte Joe Biden, mens Iran vil undergrave demokratiske institusjoner, uttaler direktør William Evanina ved USAs nasjonale kontraetterretningssenter.

– Vår vurdering er at Kina foretrekker at president Trump – som Beijing anser som uforutsigbar – ikke vinner gjenvalg, heter det i vurderingen fra Evanina.

Russland bruker en rekke verktøy for i hovedsak å sverte Demokratenes tidligere visepresident Joe Biden, hevdes det videre.

Press

Vurderingen ble lagt fram fredag etter at etterretningssamfunnet har blitt anklaget for å holde tilbake informasjon om konkrete etterretningsopplysninger om trusselen fra utenlandsk valginnblanding. Blant kritikerne er Representantenes hus' leder Nancy Pelosi og andre demokrater i Kongressen.

– Mange utenlandske aktører har en preferanse når det gjelder hvem som vinner valget, som de uttrykker gjennom en rekke åpne og private uttalelser. Fordekte påvirkningsforsøk er mer sjelden, skriver Evanina.

Mer kritisk

Kina har ifølge etterretningstjenesten trappet opp sin påvirkningsinnsats i forkant av valget.

– Selv om Kina vil fortsette å veie risikoene og ulempene med aggressive handlinger, er den offentlige retorikken de siste månedene blitt stadig mer kritisk til den nåværende administrasjonens covid-19-innsats, stengningen av Kinas Houston-konsulat og handlinger i andre saker, skriver Evanina, og legger til at Beijing forstår at alt dette kan påvirke presidentvalget.

Regimeendring

Etterretningsorganet konkluderer videre med at Iran er interessert i både å svekke USAs demokratiske institusjoner og Trump, samt splitte USA.

– Irans innsats i så måte vil sannsynligvis konsentrere seg om påvirkning på nett, som spredning av desinformasjon på sosiale medier og å resirkulere antiamerikansk innhold, heter det i Evaninas vurdering, og videre:

– Teherans motivasjon for å drive med slike aktiviteter er delvis drevet av oppfatningen om at et gjenvalg av president Trump vil resultere i fortsatt amerikansk press på Iran i et forsøk på å gi næring til regimeendring.

Bidens tilhengere

Etterretningstjenestens vurdering er at Russland ikke bare forsøker å sverte Biden, men også dem som anses for å være del av et antirussisk «etablissement» blant hans tilhengere.

– Noen Kreml-tilknyttede aktører forsøker også å styrke president Trumps kandidatur på sosiale medier og russisk TV, skriver Evanina.

Lover åpenhet

Evanina, som har etterretningens øverste ansvar for å overvåke trusler mot valget, kom ikke med noen detaljer om hvordan utenlandsk innblanding foregår. Men han lovet å fortsette å gi offentlige oppdateringer etterhvert som valget nærmer seg.

Vurderingen er at fiendtlige utenlandske aktører i varierende grad kan forsøke å blande seg inn i velgerprosessen og gjennomføringen av valget, skriver han.

En omfattende hacker- og sosiale mediekampanje fra Russland hjalp ifølge amerikansk etterretning Trump med å vinne over Demokratenes Hillary Clinton i valget i 2016.