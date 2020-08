Politikere: – Norge må hjelpe Libanon

Fremskrittspartiets utenrikspolitiske talsmann, Christian Tybring-Gjedde, frykter i ytterste konsekvens en ny borgerkrig i Libanon dersom Norge og verdenssamfunnet ikke umiddelbart bidrar med nødhjelp.

– Jeg frykter et potensial for en ny borgerkrig om ikke verdenssamfunnet og Norge reagerer raskt, sier han til NTB og viser til at det bare i Norge er 20.000 veteraner etter FN-oppdraget i forbindelse med den forrige borgerkrigen i landet.

– Libanon var allerede før gårsdagens eksplosjon inne i en svært krevende tid. Landet har tatt imot flere hundre tusen flyktninger fra omkringliggende land, landet er svært hardt rammet av covid-19 og økonomien er inne i en raskt nedadgående spiral, framholder Tybring-Gjedde.

– Ufattelig tragedie

Venstre-leder Trine Skei Grande, som sitter i utenriks- og forsvarskomiteen på Stortinget, mener det er soleklart at Norge nå må trå til.

– Libanon gjorde en så fantastisk innsats ved å ta en stor byrde av flyktningstrømmen fra Syria. Nå er det Libanon og libanesere som selv trenger hjelp til å få økonomien opp å gå og for å hjelpe helsevesenet gjennom to kriser på en gang, sier Grande til Stavanger Aftenblad.

– Dette er en helt ufattelig tragedie i et land som var helt nede på knærne i utgangspunktet. Jeg synes det er naturlig at Norge får med også andre land til å bidra i et felles løft, sier hun.

KrFs utenrikspolitiske talsperson, Geir Sigbjørn Toskedal (KrF), ber Norge stille med opp med både utstyr og penger.

– Dette må regjeringen relativt raskt ta stilling til, sier han.

– Bør bidra på ordinært vis

Høyres Michael Tetzschner, som er første nestleder i utenriks- og forsvarskomiteen på Stortinget, mener derimot at Norge bør bidra på ordinær måte.

– Ved slike anledninger forutsetter jeg at FNs nødhjelpsorganisasjoner vil trå til, og at Norge da bør ta sin forholdsmessige andel av det. Det er unaturlig for meg å si hva Norge bør bidra med utover det Norge stiller opp med i internasjonal nødhjelp. Vi kan ikke ha en hendelsesstyrt utenrikspolitikk, sier han.

Anniken Huitfeldt (Ap) peker på at Libanon nå trenger økonomisk støtte. Samtidig deler hun frykten for politisk konflikt i kjølvannet av tragedien.

– Det aller viktigste vi kan gjøre, er å bidra til politisk forsoning mellom grupper i landet, sier hun.