Rajapaksa-brødrene kan feste grepet om makten på Sri Lanka

Politiske observatører mener søsknene ønsker å avskaffe begrensninger på hvor lenge en president kan sitte, bringe rettsvesenet og politiet under sin direkte kontroll, samt sikre at dynastiets makt overføres til en ny generasjon.

De to brødrene er kjent for å ha slått hardt ned på de tamilske separatistopprørerne for å få slutt på en flere tiår lang konflikt i 2009.

Det politiske dynastiet, som i lang tid har vært en maktfaktor på Sri Lanka, gjorde et storstilt comeback i november da tidligere forsvarsminister Gotabaya Rajapaksa (71) ble valgt til president.

«Terminatoren»

Gotabaya, en tidligere hæroffiser som har fått kallenavnet «Terminator» av sin egen familie, vant en solid seier etter en valgkamp der han løftet fram lov og orden, samtidig som han dro nytte av en intern regjeringsstrid.

Han var snar med å utnevne sin storebror Mahinda til statsminister. Mahinda Rajapaksa ble avsatt som president i 2015 etter et opprør i eget parti og misnøye i folket over påstått nepotisme og korrupsjon.

En stor seier i denne ukas valg på ny nasjonalforsamling vil gi brødrene mulighet til å omgjøre grunnlovsendringene som ble innført under den forrige administrasjonen. Målet med dem var å desentralisere makten og forhindre at landet får en ny autoritær president.

«Disiplinert samfunn»

– Det vi kommer til å ende opp med, er et valgt autoritært regime, sier analytikeren Kusal Perera til nyhetsbyrået AFP.

Begge Rajapaksa-brødrene har argumentert med at det er nødvendig å tilbakeføre makten til presidenten for å kunne gjenoppbygge øynasjonen.

– Stem på vårt parti for å gjenopplive økonomien, bygge et disiplinert samfunn og ta landet i riktig retning, sa 74 år gamle Mahinda til tusenvis av tilhengere i valgkampinnspurten sør i landet søndag.

Uavhengig rettsvesen

Under tidligere president Maithripala Sirisena godkjente nasjonalforsamlingen i 2015 omfattende grunnlovsendringer, inkludert begrensninger på presidentperioden.

Rettsvesenet, politiet, statsforvaltningen og valgkommisjonen ble dessuten uavhengige myndighetsorganer.

Dersom Rajapaksas parti sikrer to tredels flertall i parlamentet, vil de være i stand til å skrote disse reformene.

Økende trusler

Rettighetsaktivister advarer om at trusler mot advokater, aktiviser og journalister allerede har økt siden brødrene fikk tilbake makten.

– En fryktkampanje har blitt styrket siden presidentvalget i 2019 og har kastet en skygge over valgkampen fram mot parlamentsvalget i 2020, mener Human Rights Watch.

I en tale i februar kom Gotabaya med en tilslørt advarsel til rettsvesenet da han sa at dommere bør avstå fra «unødvendig innblanding» i den politiske prosessen.

Sønn stigende stjerne

Rajapaksa-brødrene tilhører i likhet med flertallet av befolkningen folkegruppen singalesere og er blant dem høyt aktet for å ha bekjempet Tamiltigrene. Rajapaksas parti ventes å sikre en stor seier i onsdagens valg.

Opposisjonen er sterkt svekket av intern rivalisering, og med en økonomi i ruiner, går brødrenes populistiske budskap rett hjem hos mange velgere.

Mahindas 34 år gamle sønn Namal Rajapaksa sitter fra før i nasjonalforsamlingen og er en stigende stjerne i familiens parti. Observatører mener faren vil at Namal etter hvert skal ta over presidentskapet.

Maktkamp i emning?

En annen viktig grunnlovsendring fra 2015 kan imidlertid føre til maktkamp mellom brødrene. Endringen skal etter planen tre i kraft etter onsdagens valg og vil overføre noe av presidentens makt til statsministeren.

Og det kan hende at storebror Mahinda ikke vil ønske å gi fra seg nyvunnen makt til president Gotabaya.

– Den konstitusjonelle strukturen legger til rette for en maktkamp mellom statsministeren og presidenten etter dette valget, sier den politiske analytikeren Victor Ivan og tilføyer:

– En av dem vil bli nødt til å ta et skritt tilbake, hvis ikke vil vi se et oppgjør.