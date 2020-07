Frykter opprør i Tyrkia etter at magasin tok til orde for kalifat

Tidligere skrev ABC Nyheter om bakgrunnen for at Tyrkias president har gjort om det multi-etniske og multikulturelle museet Hagia Sofia om til en moské.

«Nå er Hagia Sofia og Tyrkia fritt; gjør deg klar for kalifatet», står det på forsiden til magasinet Gercek Hayat på mandag. Bakgrunnen til forsiden er et rødt, osmansk flagg.

Dette har skapt heftige diskusjoner på sosiale medier denne uken, skriver Al Arabiya og Jasarat.

Magasinet er eid av den regjeringsvennlige mediegruppen Yeni Şafak. Redaktøren til magasinet, Kemal Ozer, sier ifølge Al Arabiya at kalifatet vil «samle muslimer og styrke Tyrkia som stat».

I magasinet tar forfatteren Abdurrahman Dilipak til orde for at Tyrkia bør bli et kalifat med hovedsete i Istanbul.

– Kalifatet er nødvendig



Et kalifat er en islamsk styreform hvor staten er ledet av en kalif med totalitær makt som religiøs, politisk og militær leder. Ideen er at kalifen er en leder for alle verdens muslimer.

Magasinet Gercek-Hayat, som betyr «Det riktige livet» tar til orde for å lage et kalifat i Tyrkia, og antyder at det er nå eller aldri. I bakgrunnen er det osmansk flagg. Foto: Skjermdump fra Twitter

Kalifatet som institusjon ble opphevet av det moderne Tyrkias grunnlegger, Mustafa Kemal Atatürk, i 1924. Det var også han som gjorde Hagia Sofia om til museum, etter å ha vært både kirke og moské i 1400 år.

I magasinet sier Dilipak at alle religioner har forent seg under en paraplyorganisasjon og ett overhode, men ikke islam, noe Tyrkia bør gjøre noe med.

– Et kalifat er nødvendig for å forene alle muslimer. Ingen muslim er imot dette. Hvis han er det, så er det enten fordi han ikke vet hva et kalifat er, eller så kjenner han ikke islam, sier Dilipak.

Han sier blant annet at det er «fascistisk» å nekte muslimer dette. Han betrakter Hagia Sofia som «kalifatets senter».

I fjor sa han at Tyrkias president Recep Erdoğan har gjort seg fortjent til tittelen «kalif».

Advokatforeningen frykter opprør



Talspersonen for det regjerende partiet i Tyrkia, Ömer Çelik, heller kaldt vann i årene til Dilipak:

Messen i Hagia Sofia ble innledet med et symbolsk sverd, som ifølge korrespondenten i «Middel East Eye», representerer «erobringen» av bygningen. Foto: Twitter

– Republikken Tyrkia er en demokratisk, sekulær rettsstat, tvitrer han tirsdag.

Çelik sier videre at det ikke er riktig å starte en polariserende debatt om Tyrkias fremtid.

– Den usunne debatten og polariseringen som har startet på sosiale medier i går er ikke Tyrkias agenda, skriver han.

Advokatforeningen i Ankara har anmeldt magasinet for å spre hat og mener artikkelen oppfordrer til brudd på tyrkisk lov og bevæpnet opprør mot myndighetene.

«Med tanke på at opprettelsen av et kalifat ikke kan realiseres innenfor rammene av loven på en fredelig måte, er det klart at de mistenktes handlinger oppfordrer folk til et bevæpnet opprør,» står det i anmeldelsen.