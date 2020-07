Kadyrov fnyser av sanksjoner - foreslår seg selv til fredsprisen

Til den russiske TV-kanalen «Russland 1» sier han at han burde ha fått Nobels fredspris.

– Hvor har jeg brutt menneskerettigheter. Tvert om, vi har kjempet mot internasjonal terrorisme. Vi gjorde en slutt på krigen. Jeg trodde jeg skulle få fredsprisen, men i stedet ble jeg satt på sanksjonslista. Det er urettferdig, sier Kadyrov.

USA sanksjonerer mot familien



Den 20. juli havnet Kadyrov og hans familie på sanksjonslisten til USA etter loven som forbyr innreise til USA. Fra før er han og hans nærmeste medarbeidere på den økonomiske sanksjonslisten. USA oppfordrer nå andre land til å gjøre det samme.

– Utenriksdepartementet har omfattende og troverdige opplysninger om at Kadyrov er ansvarlig for mange grove brudd på menneskerettighetene som går tilbake mer enn et tiår, inkludert tortur og utenomrettslige drap, sa utenriksminister Mike Pompeo i en pressemelding.

Pompeo sier at både USA og andre nasjoner har luftet bekymringene med Kadyrov både offentlig og privat. Imidlertid fortsatte «horrible rapporter» å strømme inn om mishandling av alle som tråkket Kadyrov på tærne - homofile, menneskerettsaktivister, journalister og vanlige borgere, går det fram av pressemeldingen.

De er også bekymret for at Kadyrov bruker covid-19-pandemien til å påføre tsjetsjenere ytterligere menneskerettsbrudd.

Fire dager etter de nye sanksjonene så inviterte Kadyrov Pompeo til Tsjetsjenia for å selv se hvordan ting ligger an. Men nå har han kansellert invitasjonen, og innført egne «sanksjoner» mot Pompeo.

Kadyrov utfordrer Pompeo på Telegram: «Pompeo, vi aksepterer utfordringen. Nå blir det interessant», skriver han.



Foto: Skjermdump fra Telegram

Russland: – Vi skal finne på noe for å svare



Den russiske regjeringen har selv uttalt at de kommer til å speile sanksjonene som er gjort mot deres republikk av USA.

– Det vil være vanskelig å respondere på en gjensidig måte, men vi skal finne på noe, sa Kremlins talsperson, Maria Zakharova, til Interfax.

Russiske myndigheter har tidligere etterforsket rapporter om massearrestasjoner av homofile i Tsjetsjenia. Kadyrov spøkte den gangen med at «man kan ikke arrestere folk som ikke eksisterer».

– Min familie ler

Kadyrov sier at hans familie ler av å bli satt på en sanksjonsliste sammen med ham, som selv ikke har gjort noe galt.

– Selv om jeg var skyldig i noe, hva har døtrene mine, som har egne familier, å gjøre med dette? Hvorfor skulle de svare for faren? Og hva er min kone skyldig i her? Hun sitter hjemme og ikke er involvert i noe, hun er ikke politisk engasjert, sier han til nyhetsbyrået Interfax.

Kadyrov sier videre at han er beæret over at hans navn har så mye betydning i internasjonal politikk.

Tsjetsjenias «sterke mann»



43 år gamle Kadyrov kjempet sammen med sin far, den muslimske militia-lederen Akhmat, under Den første Tsjetsjenia-krigen, som endte med at russiske styrker trakk seg ut i 1996.

Under Den andre Tsjetsjenia-krigen skiftet Akhmat side etter lovnader om russiske penger til gjenreising, men ble drept i et bombeattentat i 2004. I 2007 ble hans sønn Ramzan Kadyrov utpekt av den russiske regjeringen til å lede republikken.

Tsjetsjenia har vært en del av Russland og Sovjetunionen siden revolusjonen i 1917, men republikken har vært problematisk å holde på for russerne, med gjentatte opprør.