Harde angrep mot Barr under høring i Kongressen

Demokraten Jerry Nadler, som leder justiskomiteen i Representantenes hus, holdt et åpningsinnlegg da høringen begynte. Nadler beskyldte Barr for å ha handlet i strid med justisdepartementets prinsipper om nøytralitet og upartiskhet, ifølge CNN.

Barr framholdt i sin innledning at han gjør selvstendige og uavhengige vurderinger og at president Donald Trump ikke har forsøkt å legge seg opp i hans beslutninger.



Følte han hadde «full frihet»

Barr sa at han følte han hadde full frihet til å gjøre «det som er riktig».

President Donald Trumps bruk av føderale sikkerhetsstyrker i amerikanske byer der det har vært protester og opptøyer, ventes å bli et sentralt tema under høringen.

Justisministeren har varslet at han vil forsvare bruken av styrkene.

Tidspunktet for høringen ble litt utsatt på grunn av en bilulykke der Nadler var involvert. Komitélederen ble ikke skadd i ulykken.

Innrømmer løgn



Justisministeren har fått sterk kritikk for å ha redusert strafferammen for Trumps gamle venn Roger Stone, som beviselig har løyet for FBI, og for å ha anbefalt henleggelse av tiltalen mot Trumps første sikkerhetsrådgiver, Michael Flynn.

Han har innrømmet å ha løyet om sin kontakt med russerne i perioden før Trump ble innsatt som president.