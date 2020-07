Opposisjonen lover flere protester mot myndighetene i Bulgaria

– Høydepunktet av eskaleringen vil bli onsdag, med en nasjonal protest i Sofia og blokader rundt om i landet, sa en av demonstrasjonslederne, Nikolay Hajigenov, til bulgarsk radio søndag.

Demonstrantene har siden 9. juli krevd at regjeringen går av og at det gjennomføres nyvalg. De anklager koalisjonsregjeringen for korrupsjon og tette bånd til oligarker.

Lørdag møtte tusenvis av demonstranter som støtter den sosialistiske opposisjonen opp i hovedstaden Sofia for å fremme sine krav, for 17. dagen på rad.

– Kravene til demonstrantene må munne ut i en politisk løsning, understreket opposisjonsleder Kornelia Ninova søndag.

Demonstrantene blokkerte veiene og kastet tomater og toalettpapir mot regjeringsbygningene.