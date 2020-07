Raja får kritikk for støtteordninger

– Den største kritikken ligger i at virkemidlene ikke har vært fleksible. Det har gjort at man avlyste et stort antall arrangementer som kunne blitt gjennomført i mindre versjoner, sier Leo Grünfeld i Menon Economics, som har utarbeidet rapporten på oppdrag fra Kulturrådet.

Sammen med BI Centre for Creative Industries (BI: CCI) har de undersøkt hvor treffsikre og effektive ordningene er.

Aktører i kulturlivet har hatt minste ti ulike ordninger å forholde seg til. Rapporten finner at kunstnere i liten grad har forstått hvor og hvordan de skal søke på disse ordningene.

I en epost til Aftenposten skriver statssekretær Gunnhild Berge Stang (V) i Kulturdepartementet at myndighetene har tilpasset ordningene flere ganger. Målet har hele tiden vært at tiltakene skal være målrettet og effektive.

– Men det har vært veldig viktig å få dem raskt på plass fremfor å sikre millimeterrettferdighet, sier hun.

Nesten halvparten av verdiskapningen i kultursektoren utenom film og dataspill vil gå tapt i år, ifølge rapporten. Til sammenligning ventes det at norsk økonomi som helhet vil krympe med mellom 6 og 8 prosent.