Arktis tema når Pompeo besøker Danmark

Representanter for nettopp Grønland og Færøyene, som begge har stor grad av selvstyre, er med når Pompeo møter sin danske kollega Jeppe Kofod.

Kofod sier USA er Danmarks «desidert nærmeste allierte», men for et snaut år siden var forholdet mellom danskene og amerikanerne anstrengt. I august 2019 lanserte president Donald Trump ideen om å kjøpe Grønland, noe statsminister Mette Frederiksen sa var et absurd forslag. Det svaret ble så dårlig tatt imot av Trump at han avløste en planlagt danmarkstur.

Nå er forholdet på rett spor igjen, og grønlenderne vil helst legge episoden bak seg.

– Det som ble sagt er fortid, og det vi gjør i dag er noe helt annet. Det som teller er hva vi sier og gjør nå, sier Grønlands utenriksrepresentant Steen Lynge før møtet i København.

I april bidro amerikanerne med en krisepakke på 12 millioner dollar til Grønland, og forrige måned gjenåpnet de konsulatet i hovedstaden Nuuk.

Alt er likevel ikke fryd og gammen. Amerikanerne er sterkt imot Nord Stream 2, en gassledning som bygges mellom Russland og Tyskland og som delvis går gjennom dansk farvann. USA har innført sanksjoner mot flere selskaper som bygger rørledningen, noe EU er svært misfornøyd med.