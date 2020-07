– De (pressen, red. anm) kommer til å vise dette, og fortelle dere at jeg er gal. Verden er gal, skrek rapperen Kanye West fra scenen i natt, da han lanserte sitt presidentkandidatur med en tale som blir beskrevet som «usammenhengende og emosjonell» av storavisa The Guardian.

Iført skuddsikker vest, var en tidvis gråtende West blant annet innom temaene teologi, hjemløshet og abort, før han sa at han ville gi en million amerikanske dollar til kvinner når de føder barn. Han delte også to svært personlige abort-historier fra scenen, som både innvolverte hans egne foreldre, og ham selv og hans datter.

Ansvarlig redaktør i VGTV Rolf Sønstelie sier til Kampanje at det fortsatt er usikkert om West faktisk blir en av presidentkandidatene, men at de «selvfølgelig vil dekke ting som skjer rundt Kanye West på vanlig nyhetsmessig måte».

– Og om han formelt skulle oppnå en slik status, fremstår det helt usannsynlig at han skulle bli en seriøs kandidat å regne med. Dette er et race mellom Donald Trump og Joe Biden, og det er der vårt fokus ligger, sier Sønstelie.

– Går Wests kandidatur i dag inn under kjendis-stoff eller politiske nyheter hos dere?

– Det Kanye West eventuelt gjør i denne valgkampen, dekker vi som nyhetsjournalistikk.

Dagbladet: – Kjendisstoff

Dagbladets redaksjonsjef Jan Thomas Holmlund sier til Kampanje at nattens tale havner i kategorien kjendis-stoff.

– Foreløpig er det kjendis-redaksjonen som kommer til å holde i dekningen av Kanye West. Hos oss skriver alle litt om alt, så det kan jo hende at også nyhetsavdelingen eller breaking vil skrive saker om kandidaturet. Foreløpig er han først og fremst en artist, og dernest en presidentkandidat, sier Holmlund.

– Også når det er snakk om det amerikanske valget?

– Hendelsen fra i natt var jo litt mer over i kjendis-land. Det spekuleres fortsatt i om han stiller som en seriøs kandidat – om han mener alvor, eller om dette kun er et PR-stunt, sier Holmlund.

Han peker også på at det foreløpig er knyttet svært mye usikkerhet til Wests kandidatur.

– Han har misset en del viktige deadliner, og i mange stater vil han så vidt jeg forstår ikke en gang kunne stå på stemmeseddelen. Hvis han får en stor kampanje på beina, og blir en seriøs kandidat, så vil vi jo dekke ham som alle andre kandidater – men foreløpig er fokuset vårt på Donald Trump og Joe Biden, sier Holmlund og legger til:

– Samtidig er West også et fenomen. Han er en av verdens største artister, og det gjør det naturlig å skrive om ham, i kraft av posisjonen han allerede har. At han stiller som presidentkandidat er også noe av det mest omtalte i USA om dagen, så det ville vært rart om vi ikke skrev om det.

Mener han ikke kan sammenlignes med Trump

I forkant av forrige valg kunngjorde den amerikanske avisen Huffington Post at de ville dekke Trumps kandidatur som underholdning, og ikke politikk. De så først og fremst på Trump som en realitystjerne, ikke en reel presidentkandidat.

– Er pressen på noen måte «tvunget» til å Kanye West seriøst, ettersom store deler av pressen bommet ved å ikke ta Trump seriøst?

– Det er foreløpig veldig mye som er forskjellig mellom Trumps og Wests kampanjer. Trump hadde det formelle på stell og var registrert, så det er ikke slik at vi føler oss tvunget til å dekke West. Det blir en vurderingssak fra gang til gang. I dette tilfellet var det et stort arrangement, der han kom med oppsiktsvekkende uttalelser og kunngjorde at han stiller som kandidat, etter mye forvirring, sier Holmlund.

I VG peker Sønstelie på at Trump hadde en helt annen posisjon tre måneder før valget enn det West har nå.

– Om helt utrolige ting skulle skje som gjør at vi må behandle ham annerledes, forholder vi oss til det. Vi følger utviklingen i valgkampen og målingene tett, sier han.

Bommet med Trump

– Etter at Trump vant valget måtte mang en kommentator innrømme at han eller hun hadde tatt feil – hvilke feil begikk pressen i dekningen av Trumps kandidatur?

Kanye West med kona Kim Kardashian West og deres datter North West i 2015.

– Feilen var at vi ikke forsto strømningene som var på gang i rustbelte-statene og i vippestaten Florida. Meningsmålingene fanget ikke opp dette, og det påvirket vår og andres mediers forståelse. Men det var ikke slik at vi ikke dekket Trump i valgkampen. Vi og andre medier ga ham massiv dekning, men vi tolket det amerikanske folket feil. Kanye West er noe helt annet. Det er ingenting per nå som tyder på at han blir en reel kandidat, sier Sønstelie.

Holmlund i Dagbladet sier det var mange som måtte gå i seg selv etter at Trump ble valgt.

– Media hadde oversett eller ikke vært obs nok på tydelige strømninger i den amerikanske befolkningen. Det er foreløpig et godt stykke igjen før man kan se de samme strømningene når det gjelder Kanye West, sier han.

DNs politiske redaktør Frithjof Jacobsen svarer Kampanje i en tekstmelding. Han skriver at DN vil dekke det amerikanske valget både på nyhetsplass og i kommentarer og analyser.

– Vi legger også opp til å være i USA før, under og etter valget. Har ingen spesielle planer for egen Kanye West-dekning så langt. Mitt inntrykk er at Trump ble tatt seriøst sist valg, men mange, inkludert meg selv, ble forledet av at nær sagt alle meningsmålinger visste seier til Clinton, skriver Jacobsen.

– Mer forberedt på alle måter

Utenrikssjef Sigurd Falkenberg Mikkelsen i NRK er av samme oppfatning. Han mener det er vanskelig å sammenligne West med Trump, ettersom Trump brukte det republikanske partiet og dets organisasjon som springbrett til Det hvite hus, mens West stiller som en uavhengig kandidat.

– I første omgang må vi følge med på om Kanye er seriøs og om han får noe oppslutning. Hva 2016-valget angår, så tenker jeg at mye av dekningen vår var bra. Men Trumps valgseier gjør at vi er mer forberedt på alle muligheter, også de som vurderes som ganske usannsynlige av analytikerne.

