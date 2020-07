Vanskelige forhandlinger om gjenreisingsfond venter EU-lederne

På EU-toppmøtet, som starter fredag og skal vare i to dager, skal unionens langtidsbudsjett og gjenreisningspakken i forbindelse med coronakrisen stå på dagsorden.

Også Tysklands statsminister er innstilt på at det kan bli et krevende møte, men hun er ikke like optimistisk som Michel.

– Jeg må si at uenigheten fortsatt er svært, svært stor. Derfor kan jeg ikke si noe om hvorvidt vi kommer fram til et resultat denne gangen. Du må se sannheten i øynene, sier hun på vei inn til toppmøtet.

Merkels nederlandske kollega Mark Rutte sier han vurderer sjansen for en budsjettavtale på dette møte til «under 50 prosent».

– Jeg er ikke optimistisk, men man vet aldri.

Frankrikes president Emmanuel Macron beskriver møtet som «sannhetens time» for lederne som kommer til Brussel fredag.

– Det er vårt europeiske prosjekt som står på spill, sier han.

Når statsministre og presidenter fra de 27 EU-landene samles til toppmøtet i Brussel fredag, er det første gang på fem måneder at de sitter rundt samme bord.