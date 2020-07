Andrzej Duda fra det høyrekonservative «Lov og Rettferdighet» ble gjenvalgt med syltynn margin søndag mot utfordreren, Warszawa-ordføreren Rafal Trzaskowski.

På valgnatten Duda han koblet av rådgiverne opp mot en telefon fra noen som utga seg for å være FN-generalsekretæren António Guterres. Det viser seg nå å ha vært de russiske komikere Vladimir Kuznetsov and Aleksej Stoljarov, «Vovan og Lexus», som driver Youtube-kanalen Vovan222prank.

Tidligere har de lurt Boris Johnson, prins Harry, Bernie Sanders, Recep Tayyip Erdogan og Jean-Claude Juncker.

Polsk vodka, homofili og annektering av Ukraina



Duda fikk spørsmål om Polen ønsker å ta tilbake landområder i Ukraina, om polsk vodka, og om EU-toppen Donald Tusk er homofil. Saken etterforskes nå av de polske sikkerhetstjenestene.

Selv om stemmen snakket med Duda med tykk russisk aksent og brøt med diplomatisk protokoll så det suste, så ikke Duda eller hans rådgivere ut til å ha luktet lunta. Men Duda unngikk de største «fellene» som russerne la for ham.

Imidlertid, på spørsmål om hvor coronaviruset i Polen stammer fra, pekte Duda på sin nabo, Ukraina, som Polen har et godt forhold til.

– Vanskelig å si, det kan ha vært Ukraina, fordi vi har mange ukrainere her. Men vi har ikke så mange tilfeller, så jeg kan si at vi har situasjonen under kontroll.

Historisk diskusjon med Russland



«Guterres», som antakelig var Kuznetsov, spurte så om hvorfor Polen «kjemper mot sovjetiske minnesmerker» i Polen. Noen av dem har blitt utsatt for vandalisme, samtidig som at Putin underskrev et dekret som gjorde det å ødelegge minnesmerker fra andre verdenskrig straffbart, også i utlandet.

– Nei nei, vi kriger ikke mot minnesmerkene. Vi hadde noen tilfeller, men det er ikke et stort problem.

– Jeg vet at dette er en del av en konflikt med herr Putin, sa russeren.



– Vi har en diskusjon om historie med herr Putin. Han har beskyldt oss for å starte annen verdenskrig, svarte Duda.

– Men som De er klar over, var Russland også i stor grad med på å sikre seieren (mot Hitler).

– Jeg er fullstendig klar over det. Problemet er at de også okkuperte landet vårt etter første og andre verdenskrig.

– Så derfor lar dere det gå ut over minnesmerkene...

– Det er en forskjell i hvordan vi ser på historien. Russerne ser på det som et tegn på vennlig tilstedeværelse. Vi ser på det som okkupasjon, sa Duda, og lo.

Spurte Polen om annektering av Ukraina



Polske grenser og etnisiteter i 1931. Russike medier insisterer på at polakker vil ta tilbake byen Lwow (Lviv) fra dagens Ukraina og andre områder som nå er i Ukraina og Hviterussland. Foto: Henryk Zieliński / Krzysztoflef / CC 3.0

Russeren prøvde så å lure Duda inn i en diskusjon om landområdene som Polen måtte avgi til Sovjetunionen etter seieren mot Hitler - blant annet byen Lviv (Lwow), som i dag ligger i Ukraina, men som var polsk mellom 1434 til 1772 og fra 1918 til 1945.

På russisk TV lærer nemlig russerne om at Polen angivelig har et begjær etter å ta over landområder som de rådet over før krigen, som i dag er en del av Ukraina og Hviterussland.

– Vil De ikke vinne tilbake områdene i Ukraina? Mange folk der støtter Dem.

– I Ukraina?

– Ja. Lviv og mange andre steder.



– Nei nei nei. Dette er ingen diskusjon om dette i Polen. I dag er dette Ukraina, og ferdig med saken.

– Tusk liker meg ikke



Kuznetsov insinuerte også at Dudas forgjenger, Donald Tusk, er homofil, og drakk seg full på den berømte polske vodkaen, Zubrowka, men Duda gikk heller ikke på den limpinnen.

– Han liker ikke meg, beklager, sa Duda kort, til latter fra begge.

– Det var en sterk diskusjon under presidentkampanjen om de homofiles rettigheter. Deres eksellense, jeg diskriminerer ingen, og har respekt for alle mennesker, sa Duda.

Donald Tusk, som gikk av som EU-president i november, og nå leder det største partiet i EU-parlamentet, twitret om saken i går.

– Jeg liker, Dem, herr president, særlig for Deres åpenhet, skrev han.

I do like you, Mr. President. Especially for your openness. — Donald Tusk (@donaldtusk) July 15, 2020

Kan ha fått profesjonell hjelp



Etterforskningen så langt viser at juksemakerne først kontaktet staben til den polske ambassadøren i FN i New York. De overbeviste ham om at de ringte på vegne av Guterres, og ønsket å bli satt over til den polske presidenten, ifølge kanalen RMF24.

Kritikere av den russiske duoen påpeker at de aldri ser ut til å utfordre russiske interesser, og det at de med letthet har fått tak i statsoverhoder, noe som tilsier at de får profesjonell hjelp. Russerne har avvist at de jobber for den russiske sikkerhetstjenesten FSB, men de har uttalt til The Moscow Times at de har ikke noe i veien for å være et våpen for den russiske regjeringen hvis «det er i tråd med hva de føler».