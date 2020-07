Trump-administrasjonen vil åpne alle skolene til høsten

Selv om det daglig settes smitterekorder i flere delstater, insisterer utdanningsminister Betsy DeVos på at skolene skal åpne når semesteret begynner.

– Ungene trenger å komme tilbake til skolen og klasserommet. Det er viktig for familiene. Og det kan gjøres på en trygg måte, sa DeVos til CNN søndag. Hun innrømmet at lokale forhold kan spille inn, men at skolene som en hovedregel skal åpnes.

Presset for å åpne skolene kommer helt fra toppen, og president Donald Trump har truet med å holde tilbake føderal støtte til skoler som ikke følger hans pålegg. DeVos bekrefter at dette er regjeringens standpunkt.

Trump har kritisert retningslinjene fra det føderale senteret for smittekontroll om hvordan skolene skal håndtere en eventuell gjenåpning. Presidenten mener reglene er for firkantet og at det blir for kostbart.

Men mange skoleorganisasjoner sier at sikkerheten til millioner av elever, lærere og andre ansatte kan ivaretas med en kombinasjon av fjernundervisning og personlig frammøte på skolen.

Til CNN svarte DeVos vagt at det ikke er noen ønske om å holde midler tilbake. Men til Fox News var hun mer rett på sak og sa at skoler som ikke gjenåpner, ikke burde få føderal hjelp.

Normalt utgjør den statlige støtten 10 prosent av lokalskolenes budsjett.