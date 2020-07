Nordmenn skeptisk til åpning av grenser

Ferske tall fra Opinion viser at kun 12 prosent av de spurte som synes at grensene bør åpnes opp for utenlandske turister.

Tallene er hentet fra juli og har falt tre prosent siden junimålingen på 15 prosent.

I tillegg sier 85 prosent at de antar at sommerfeieren kun blir lagt til Norge i år. Tallene har vært svært stabile også de siste dagene.

– Å åpne grensene har ikke vært et folkekrav. Tvert imot. Nå som beslutningen er fattet, blir spørsmålet om hvordan nordmenn stiller seg til dette fremover og om ferieplaner endres, sier seniorrådgiver Nora Clausen i Opinion.

Forberedt på økt smitte



Når vi åpner grensene mot flere land, må vi være forberedt på en liten økning i smitten i det norske samfunnet, understreker FHIs Frode Forland.

– Vi har alle et ansvar for at økningen i smittespredningen blir minst mulig, sa Forland på fredagens pressekonferanse om endring i reiserådene.

Innbyggerne i store deler av Europa vil nå kunne reise til Norge uten krav om innreisekarantene ved ankomst til landet. Forland ber Norges befolkning fortsette den felles innsatsen for å begrense smittespredningen som har foregått gjennom våren.

Åpner for viktige turistland



Det åpnes for at personer fra de viktige turistlandene Tyskland og Nederland får komme karantenefritt til Norge. FHIs kart gir også grønt lys til blant annet Storbritannia, Italia, Belgia og Hellas. Fra Sverige åpnes det for regionene Skåne, Kronoberg og Blekinge.

– Utenlandske turister må følge de samme smittevernreglene som oss som bor her. Reiselivsbedrifter har forberedt seg på dette lenge og har utarbeidet gode smittevernrutiner, sier næringsminister Iselin Nybø (V).

Utenriksdepartementet fraråder fortsatt reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land som det ikke er gjort unntak for. Dette reiserådet gjelder til og med 20. august.