NHO etterlyser økt innsats på hydrogen i Norge

– Her er det en tydelig melding til Norge, sier Almlid til NTB.

Han mener EU-kommisjonen viser vei med den nye hydrogenstrategien som ble lagt fram onsdag. I strategien varsles det en storstilt industrisatsing de kommende årene for å gjøre EU verdensledende på fornybart hydrogen.

Nå er Almlid bekymret for at Norge skal bli fraløpt.

– Her må vi virkelig passe på at vi henger med i valsen, for hydrogen er en kjempestor eksportmulighet for Norge, der vi kan tjene gode penger og skape mange arbeidsplasser, sier Almlid til NTB.

– Det kreves mer innsats og større tydelighet hvis Norge skal klare å henge med, advarer han.

NHO-sjefen trekker fram den norske hydrogenstrategien som ble lagt fram av olje- og energiminister Tina Bru (H) og klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V) i forrige måned. Mens den nye EU-strategien er «et kjempeskritt i riktig retning», er den norske for lite konkret, mener Almlid, som spesielt etterlyser en tydeligere satsing på såkalt blått hydrogen.

– Målet må være at Norge skal lede an og ha minst like høye ambisjoner som EU, fastslår han.