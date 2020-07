Ap lover å fjerne adgangen til midlertidige ansettelser hvis de vinner valget

– Vi skal være forberedt. Vi har allerede begynt å jobbe med en plan for de første dagene i regjering. Det gjør vi for å vise hva arbeidsfolk kan forvente med oss i regjering, og som de ikke vil få med en tredje periode med borgerlig regjering. Dette skal vise hva vi vil med regjeringsmakt. Folk skal merke allerede første dag at det blir forandring og forbedring i arbeidslivet , sier Arild Grande til FriFagbevegelse.

Les også: Du kan ta midlertidige jobber mens du er permittert

Før blomstene er overrakt etter et potensielt regjeringsskifte med Arbeiderpartiet i spissen, skal den generelle adgangen til midlertidige ansettelser fjernes, skriver nettstedet.

Grande sier samtidig at høyresiden vil tape valget dersom fagbevegelsen er fullmobilisert og partiene på venstresiden står sammen.

Det er ikke Høyres Heidi Nordby Lunde enig i.

– Tvert imot. Når jeg ser retorikken til Grande, tror jeg folk flest ikke kjenner seg igjen i hans svartmaling. Så han må gjerne fortsette, sier hun til FriFagbevegelse.