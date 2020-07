Trump: Kanye Wests presidentkandidatur er interessant

43-år gamle West kunngjorde sitt kandidatur i forbindelse med 4. juli-feiringen i helgen.

Trump, som betegner kunngjørelsen som «veldig interessant», mener imidlertid at den kanskje kommer i seneste laget.

– Dersom han gjør det, vil han være nødt til å anse dette som en generalprøve for hva som kommer til å skje om fire år, sier Trump, som mener det kan være for sent for West å registrere seg i enkelte stater.

Kanye West har tidligere uttrykt støtte til Trump og besøkte ham i Det ovale kontoret i 2018 iført en rød Trump-caps.