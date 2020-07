Frankrikes innenriksminister og justisminister byttes ut

Flere har den siste tiden tatt til orde for innenriksminister Christophe Castaners avgang i forbindelse med rasismeanklager og anklager om unødvendig brutalitet i den franske politietaten.

Gérald Darmanin, som har vært minister for offentlig regnskap siden 2017, erstatter Castaner i den nye regjeringen.

Éric Dupond-Moretti, en anerkjent og kontroversiell forsvarsadvokat, blir Frankrikes nye justisminister. 59-åringen har tidligere forsvart blant andre WikiLeaks-grunnlegger Julian Assange. Dupond-Moretti erstatter Nicole Belloubet, som har sittet i stillingen i cirka tre år.

Flere sentrale poster blir sittende

Élisabeth Borne forlater posten som miljøminister og blir ny arbeidsminister. 45 år gamle Barbara Pompili, tidligere medlem av De Grønne, blir ny miljøminister.

Jean-Yves Le Drian fortsetter som landets utenriksminister. Også både finansminister Bruno Le Maire, helseminister Olivier Véran og forsvarsminister Florence Parly blir sittende.

Macron har lovt at den nye regjeringen vil bære preg av «formål og samhold», og presidenten har understreket at hovedprioriteten vil være å stable den franske økonomien på beina igjen etter koronakrisen.

Ingen myk start

Jean Castex ble utnevnt som ny statsminister i Frankrike fredag i forrige uke. Utnevnelsen skjedde kun få timer etter at det ble klart at Édouard Philippes tid som regjeringssjef var omme.

Det blir neppe noen myk start for Castex, mannen som fram til forrige uke var sjef for gjenåpningen etter koronakrisen. Pandemien og ettervirkningen av den henger fortsatt over landet, og økonomien er inne i sin verste periode siden andre verdenskrig.

I tillegg antas klima- og miljøspørsmålet å bli sentralt for den nye regjeringen. Castex selv har trukket fram dette området som viktig etter at De grønne rykket fram i lokalvalget for en uke siden. Enkelte analytikere mener også at Macron ønsker seg drahjelp fra statsministeren fram mot valget i 2022.