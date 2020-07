– Det er dessverre slik at det i mange land ikke er slik at du står fritt til å elske hvem du vil. I nærmere 70 land er homofili kriminelt og de som bryter med normer for kjønn og seksualitet, kan bli utsatt for forfølgelse og diskriminering i hjemlandet sitt. Det kan gi rett til beskyttelse i Norge. Nå endrer vi retningslinjene for arbeidet med overføringsflyktninger slik at personer som er skeive, skal prioriteres, sier statssekretær for integreringssaker i Kunnskapsdepartementet, Grunde Kreken Almeland (V), i en pressemelding.

En overføringsflyktning er vanligvis er registrert som flyktninger hos FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR). Mens FN fremmer søknadene for overføringsflyktningene, bestemmer UDI hvem av dem som får komme til Norge. Stortinget har vedtatt at kvoten for overføringsflyktninger i år skal være på 3 000 personer.

Coronautbruddet har ført til at uttak, reise, mottak og bosetting av overføringsflyktninger er blitt utsatt. Sammen med blant annet FN vil regjeringen gjenoppta arbeidet så snart det er praktisk mulig, opplyses det.

Den norske ordningen er treårig og fleksibel, noe som innebærer at dersom det tas ut færre flyktninger ett år i perioden, så kan det tas ut flere året etter.