Jan Bøhler tar ikke gjenvalg

– Jeg vil ikke være gjenstand for intern strid og anonyme operasjoner etter å ha vært nominert enstemmig til Stortinget i fire perioder, skriver Bøhler på sin private Facebook-side.

68-åringen skriver at han har fått høre fra mediene om intriger mot ham i fylkeslaget i Oslo. Han skriver også at han ikke er fornøyd med politikken Ap har ført de siste årene, på områder som ungdomskriminalitet, utenforskap blant barn og unge, integrering og nedlegging av Ullevål sykehus.

– Valgresultatet ved kommunevalget i 2017 tyder heller ikke på at våre velgere er fornøyde, skriver Ap-veteranen.

Han skriver imidlertid at han fortsatt vil være aktiv i politikken.

– I dag vil jeg først og fremst takke alle som har vist meg tillit og samarbeidet med meg fra jeg ble valgt til Stortinget i 2005, skriver Bøhler.

Gruppeleder for Oslo Ap, Frode Jacobsen, forteller VG at han respekterer Bøhlers avgjørelse og trekker fram at han har gjort en bra jobb i de 16 årene han har sittet på Stortinget.

– Mange har satt pris på ham som en folkets mann. Han er som han sier selv, en enkel type fra Groruddalen, sier Jacobsen.

Gruppelederen stiller seg imidlertid uforstående til påstandene om intriger i fylkeslaget.

– Det stiller jeg meg ganske undrende til. Jeg er ikke kjent med hva det skal være, så det må nesten bare stå for hans regning, sier Jacobsen.