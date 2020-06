Joe Biden dropper store folkemøter under valgkampen

Dermed gjør han stikk motsatt av president Donald Trump, som allerede har holdt slike folkemøter etter at pandemien brøt ut til tross for advarsler om fare for økt smittespredning.

– Dette blir den mest uvanlige valgkampen i moderne tid, tror jeg, sa den tidligere visepresidenten på et sjeldent møte med journalister i Delaware tirsdag.

– Jeg følger legenes ordre, ikke bare for min egen del, men for landets del, og det betyr at jeg ikke vil holde folkemøter, sa han.

Biden vil i begynnelsen av august kunngjøre hvem han vil ha som sin visepresidentkandidat, ifølge Reuters.