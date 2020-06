Norge ber Kina reversere sikkerhetsloven i Hongkong

– Sammen med 26 andre land, tok Norge i dag opp situasjonen i Hongkong og Xinjiang i FNs menneskerettighetsråd. Vi oppfordret til at Kinas og Hongkongs myndigheter skulle revurdere iverksettelsen av den nye sikkerhetsloven, bekrefter utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) til NTB.

Tirsdag leste Storbritannias ambassadør til FN opp en erklæring i FNs menneskerettsråd i Genève, på vegne av 27 land – deriblant Norge, skriver VG.

Kritiserer manglende lokal involvering

– Ethvert lovverk bør ha som formål å beskytte innbyggernes interesser og sikkerhet. Det er derfor viktig at befolkningens syn reflekteres når nye lover innføres, sier utenriksministeren.

Hun kritiserer den manglende involveringen av lokale myndigheter i Hongkong.

– Involvering av lokale myndigheter i kombinasjon med en åpen og inkluderende dialog med innbyggerne, er avgjørende, sier Søreide.

Livstid for hærverk

Tirsdag undertegnet Kinas president Xi Jinping den omstridte sikkerhetsloven. Søreide frykter økt konfliktnivå og innskrenking av politiske rettigheter. Loven åpner blant annet for å straffe demonstranter som ødelegger kjøretøy med livstid i fengsel, og stenging av selskaper som handler i strid med loven.

I tillegg åpner loven for at Kina kan overstyre det lokale folkestyret i Hongkong, for å straffe personer som begår handlinger som ses på som en trussel mot statens makt.

Innlegget ber også om at FNs høykommissær for menneskerettigheter skal få adgang til Xinjiang nordvest i Kina for å overvåke menneskerettighetssituasjonen for uigurer og andre minoritetsgrupper.