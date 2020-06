Amundsen vil ha soldater på grensen mot Nord-Sverige

– Situasjonen er så alvorlig i Nord-Sverige, og norske grenser er i realiteten ikke kontrollert 24 timer i døgnet. På natten er det fri passering, og vi har indikasjoner på at folk passerer på natten. Det er ikke en ønsket situasjon, vi må unngå å få smitte fra Nord-Sverige, sier Amundsen til iTromsø.

Han vil at regjeringen skal iverksette langt tydeligere tiltak for å unngå smitte til Nord-Norge, og har sendt et skriftlig spørsmål til justisminister Monica Mæland (H) om hva de skal gjøre for å begrense en eventuell smittespredning over grensen.

– Dersom vi får et oppbluss i Nord-Norge, har vi langt dårligere forutsetninger enn andre steder i landet. Både med tanke på avstand, tilgang til helseressurser og kommunenes forutsetninger. Derfor ønsker jeg at politiet kan bruke Forsvaret som ressurs, sier Amundsen og peker på slik Heimevernet ble brukt på Gardermoen.