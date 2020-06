Tre ministre vil lede eurogruppen

Spanias Nadia Calviño, Irlands Paschal Donohoe og Pierre Gramegna fra Luxembourg er de tre som så langt har meldt seg før valget, som holdes 9. juli.

Centeno kunngjorde for to uker siden at han ikke ønsket å stille til valg for en periode til. Samtidig varslet han sin avgang som Portugals finansminister.

Den nye lederen velges med alminnelig flertall blant de 19 eurolandenes finansministre, så det kreves minst ti stemmer for å vinne. Om nødvendig stemmes det i flere omganger.