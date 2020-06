Listhaug ut mot eget parti: – Vi må ta selvkritikk

I et lengre intervju med Dagbladet tar Sylvi Listhaug oppgjør med sitt eget parti, og forteller at hun «priser seg lykkelig hver dag» for at Frp ikke lenger er i regjering.

– Vi må få av oss findressen og ta på oss dongeribuksa. Vi må dra ut og snakke med folk, rett og slett ta pulsen på hva folk bryr seg om. Når du sitter oppe i et departementet får du masse informasjon, som har gått gjennom mange lag. Vi må mer ut og slutte å grave oss ned på kontorene, sier Listhaug til avisa.

– Må ta selvkritikk

På spørsmål fra Dagbladet om hun tar selvkritikk, svarer hun:

– Jeg mener vi må ta selvkritikk, ja. Vi har ikke vært nok ute og tatt den delen av jobben. Den muligheten har vi i større grad nå.

Listhaug sier i intervjuet at det for henne er fullstendig uaktuelt at Frp går i regjering med KrF eller Venstre igjen.

Frp gikk ut av regjering i januar 2020. På partiets nettside trekker partileder Siv Jensen frem regjeringsutvidelsen med Venstre og KrF som en av flere årsaker til at begeistringen for å sitte i regjering ble borte, ettersom Frp ikke fikk gjennomført nok av politikken sin.

Frp-legender i ordkrig

Per Sandberg og Carl I. Hagen har også delt sine meninger om hva som er det beste for Frps fremtid til TV 2 - og de er svært uenige.

– Carl med flere jobbet kontinuerlig i opposisjon mot regjeringsdeltakelsen. Dette var svært ødeleggende for de faktiske resultater Frp fikk ved deltakelsen. Uansett gjennomslag, ble dette aldri godt nok, sier Sandberg til kanalen. Sandberg mener at Hagens innsats har vært til hinder for partiet de siste årene.

Hagen mener derimot at mange savner det «gamle, klarttalende og pågående» partiet som har alternative løsninger. I Hagens egne ord til TV 2 fremstår Frp nå som et «Høyre light».